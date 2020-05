Vestas' salg af vindmøller holder stand under coronaudbrud

Ordreindgangen dækker over de møller, som Vestas får bestilling på og altså endnu ikke har modtaget den endelige betaling for.

Til gengæld er der blevet afleveret godt med møller i første kvartal, og det har hevet omsætningen op med 29 procent til 2,2 milliarder euro.

Ifølge regnskabet har Vestas i første kvartal særligt afleveret møller i USA, Australien, Brasilien og Rusland.

- Den stærke globale efterspørgsel på vindenergi fortsatte i første kvartal af 2020 på trods af Covid-19-pandemiens vedblivende indvirkning på civilsamfund og virksomheder på tværs af alle kontinenter, siger Vestas' koncernchef, Henrik Andersen, i en kommentar.

Trods den stigende omsætning er indtjeningen gået tilbage for Vestas.

Driftsresultatet, som er indtjeningen før skat og finansielle poster, viser et minus på 112 millioner euro.

Det er noget lavere end de 43 millioner euro, som driften gav af overskud i første kvartal sidste år.

Ifølge Vestas skyldes nedgangen blandt andet, at selskabet har afleveret opgaver med lav indtjening, samt at logistiske udfordringer og flaskehalse i forsyningskæderne har givet øgede omkostninger.

Sidstnævnte er blevet forstærket af coronapandemien, oplyser selskabet.

- Alle i virksomheden har gjort et godt stykke arbejde for at sikre forretningens fortsatte drift under pandemien, men usikkerheden omkring helårsresultatet, som pandemien forårsager, er stadig gældende, og vores forventninger til 2020 er derfor fortsat suspenderet.

- Med den globale pandemi og finansielle krise på vej ind i deres næste faser, vil Vestas fortsætte med at sikre uforstyrret drift, samt at bæredygtig energi kommer til at spille en vigtig rolle i genstarten af den globale økonomi, siger Henrik Andersen.

En opgørelse fra flere interesseorganisationer, herunder Dansk Industri, viser, at den danske eksport af grøn teknologi sidste år steg med 13,5 procent til 123 milliarder kroner.

Det var specielt vindmøller og teknologi til vindmøllebranchen, der trak godt op i statistikken.