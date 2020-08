Vestas får rekordstor ordre til britisk vindmøllepark

Vestas skal til et enkelt projekt i Europa levere 103 møller med en kapacitet på 443 megawatt. Det er rekord.

Den danske vindmøllemager Vestas har vundet sin største enkeltstående ordre til en europæisk vindmøllepark nogensinde.

Det oplyser Vestas i en pressemeddelelse.

Ordren omfatter 103 møller fra Vestas. Da der er tale om 103 møller af typen V117-4.2 megawatt, får den samlede ordre en kapacitet på 443 megawatt.

Så meget har Vestas aldrig før skullet levere til et enkelt projekt i Europa.

Ordregiveren er selskabet SSE Renewables, og møllerne kommer til at skulle bruges til den landbaserede vindmøllepark Viking på Shetlandsøerne.

Ifølge Vestas bliver Viking den største vindmøllepark på land i Storbritannien, som Shetlandsøerne er en del af.

- Vi er glade for at fortsætte vores samarbejde med SSE Renewables.

- Det er et fantastisk samarbejde, der går 20 år tilbage, siger hollandske Nils de Baar, der er direktør for Vestas i Nord- og Centraleuropa, i pressemeddelelsen.

Han tilføjer, at Viking-projektet sender et stærkt signal om økonomisk vækst og fokus på grøn omstilling på ikke bare Shetlandsøerne og i Storbritannien, men også i resten af verden.

- Det er en ære for os at bidrage til succesen for dette milepæls-vindprojekt, siger Nils de Baar.

Vestas ventes at begynde at levere og idriftsætte sine møller til Viking-projektet i første kvartal af 2023.

Når først Viking-projektet står færdigt, er der forventning om, at det kan producere nok energi til næsten en halv million husstande om året.

Der er også forventning om, at projektet kan være med til at reducere CO2-udledningen i betydelig grad.