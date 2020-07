Vestager taber milliardsag om Apples miniskat i Europa

Sagen handler om en skatteaftale, som Apple har indgået med Irland. Den har betydet, at Apple har betalt ned til 0,005 procent i skat.

Det har været fordelagtigt for Apple, som har bogført sine milliardindtægter i EU i sit europæiske hovedkvarter i Irland.

Margrethe Vestagers forgænger på posten som konkurrencekommissær i EU, Joaquin Almunia, indledte en undersøgelse af skatteaftalen. Danskeren førte siden sagen videre.

Vestager konkluderede i 2016, at Apple skulle betale yderligere 13 milliarder euro i skat i Irland. Det svarer til omkring 100 milliarder kroner.

Sagen er en i en række af store skattesager, som EU-Kommissionen har indledt mod multinationale selskaber, som tjener mange penge - men betaler lidt skat - i Europa.

I en skriftlig reaktion på EU-Domstolens afgørelse fra det irske finansministerium hedder det ifølge irsk stats-tv RTE:

- Irland har hele tiden klart sagt, at der ikke gives nogen form for særbehandling til Apples to selskaber ASI og AOE. Korrekt irsk skat er blevet opkrævet, hedder det.

Apple har også forfattet en reaktion på afgørelsen fra domstolen i Luxembourg.

- Denne sag handlede ikke om, hvor meget skat vi betaler. Den handlede om, hvor vi skal betale den. Vi er stolte over at være den største skatteyder i verden, da vi ved, hvor vigtig skat er for samfundet, skriver Apple.

Havde Apple og Irland tabt sagen, ville de ud over skattekravet på 13 milliarder euro også skulle betale renter for et beløb svarende til omkring 10 milliarder danske kroner.