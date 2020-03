Vestager på trapperne med plan for nødhjælp til virksomheder

Forslaget om en midlertidig ordning for statsstøtte er mandag aften blevet delt med landene. Det skriver hun i en skriftlig kommentar.

- At håndtere de økonomiske konsekvenser af covid19-udbruddet kræver beslutsomhed. Vi må handle hurtigt. Og vi skal handle på koordineret vis, siger Vestager.

De nye tiltag fra Vestager vil blandt andet give bankerne en central rolle i at afbøde de negative følger på økonomien.

En midlertidig ordning for statsstøtte lægger op til at sende støtte via bankerne til specielt små og mellemstore virksomheder.

Det understreges, at denne støtte er tiltænkt bankernes kunder - virksomhederne - og ikke bankerne selv. EU's kontrolmekanismer skal sikre dette.

- Vores mål er at have rammen for den midlertidige ordning klar i løbet af de næste få dage, siger Vestager.

Der er to mål med pakken. Virksomheder skal have den nødvendige likviditet til at kunne fungere, eller de skal kunne overleve at lukke deres aktiviteter ned i en periode. Det har nogle virksomheder allerede været tvunget til.

Det andet mål er, at støtte til en virksomhed i et medlemsland ikke undergraver fællesskabet i EU.

De nye tiltag er baseret på EU-traktatens artikel 107 stk. 3b om "alvorlige forstyrrelser" af økonomien.

Blandt de andre tiltag er, at medlemslande får mulighed for at give direkte støtte eller skattefordele til virksomheder for op til 500.000 euro.

Desuden vil man give statslige lånegarantier. Og pakken gør det muligt med statssubsidierede renter på offentlige og private lån.

EU's stats- og regeringschefer holder videokonference tirsdag eftermiddag. Her ventes det, at de også skal tale om økonomiske konsekvenser og tiltag som følge af coronavirus.