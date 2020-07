Vestager godkender milliardhjælp til KLM efter coronakrise

Det hollandske flyselskab har som alle andre i luftfartsbranchen lidt voldsomt under coronakrisen, da stort set alle passagerfly i en periode stod parkeret på ubestemt tid.

- KLM spiller en nøglerolle for Hollands økonomi i from af beskæftigelse og flyforbindelser. Krisen har ramt luftfartssektoren særlig hårdt, siger EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, i en skriftlig udtalelse.

Under krisen har EU besluttet midlertidigt at sætte ellers stramme regler for statsstøtte ud af drift.

Hjælpen til det hollandske selskab er sket under den ramme, som EU-Kommissionen vedtog 19. marts. På det tidspunkt stod det klart for alle, at der var brug for, at EU-landene kunne redde virksomheder.

Det er Holland, der har udformet betingelserne for hjælpen til KLM. Men det er op til EU-Kommissionen at godkende. Hundredvis af godkendelser er gået forbi Vestagers kontor de seneste måneder.

Holland har stillet betingelser for hjælpepakken til KLM, så der eksempelvis ikke må udbetales udbytte, før lån er tilbagebetalt.

- Det er rigtig godt. Det er medlemslandene, der opstiller betingelserne ud fra deres politiske mål og EU's regler, siger Vestager.

Den hollandske finansminister, Wopke Hoekstra, har tidligere sagt, at fyringer i flyselskabet ikke kan undgås.

KLM er del af gruppen Air France-KLM.

Frankrig annoncerede i april en hjælpepakke til den franske del af selskabet på syv milliarder euro - svarende til 52 milliarder kroner. Den ordning blev godkendt af Vestager 4. maj.

Air France-KLM blev dannet efter en fusion af franske Air France og hollandske KLM i 2004.

Den hollandske og franske stat ejer tilsammen 28 procent af selskabet.