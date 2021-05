Vestager giver storbanker milliardbøde for kartelsamarbejde

EU-Kommisionen har givet bøder på samlet 2,76 milliarder kroner til tre banker for at have deltaget i et ulovligt kartelsamarbejde om handel med statsobligationer i tiden op til og efter finanskrisen.

Det oplyser EU-Kommissionen i en pressemeddelelse. Der er tale om japanske Nomura, schweiziske UBS og italienske UniCredit.