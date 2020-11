Vestager anklager Amazon for dobbeltrolle og datamisbrug

Efter at have afsluttet en stor forundersøgelse af Amazons e-handel retter EU-Kommissionen nu en anklage mod den amerikanske it-virksomhed om en særlig dobbeltrolle, der kan skade konkurrencen.

Amazon er førende på markedet for e-handel i Frankrig og Tyskland.

Konkurrencekommissær Margrethe Vestager slår ned på, at Amazon har en særlig dobbeltrolle, hvor data kan benyttes på konkurrenceforvridende vis.

- Med den kraftigt stigende e-handel og med Amazon som en førende platform for e-handel er det vigtigt med en fair og uforstyrret adgang for alle sælgere, siger Vestager i en skriftlig udtalelse.

Amazon udbyder en platform, hvor andre forhandlere kan sælge varer. Samtidig sælger Amazon sine egne produkter på denne platform. I konkurrence med de andre forhandlere.

Den amerikanske virksomhed har en "ikke offentligt tilgængelig" viden om disse forhandlere, som må dele data med Amazon. Dermed får den store it-virksomhed en fordel.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters meddeler Amazon, at virksomheden ikke er enig i anklagen. Det påpeger, at den tegner sig for "under en procent af den globale detailhandel".

Til det svarer Vestager, at man ikke kan sammenligne med al detailhandel i verden. Fokus er på detailhandel på internettet.

- Jeg tror, at de fleste vil skelne mellem at handle på nettet og at handle i Delhaize, siger Vestager med henvisning til en belgisk supermarkedskæde.

Vestager åbner tirsdag desuden en anden undersøgelse af Amazons nethandel. Den er rettet mod virksomhedens funktion "Buy Box".

Vestager mener, at Amazon med denne funktion kan give egne produkter og sælgere, der benytter Amazons tilbud om levering, en fordel.

Sagen mod Amazon er blot en af flere EU-sager mod store amerikanske it-giganter. Vestagers armlægning med både Google og Apple er endnu ikke slut.

Det er heller ikke første gang, at den danske kommissær har fat i Amazon.

I 2017 krævede EU-Kommissionen i en afgørelse, at Luxembourg skulle indkræve 250 millioner euro i skat fra den amerikanske virksomhed. Den afgørelse er anket.