Vestager: Danske elselskaber er måske blevet snydt

Det drejer sig om selskabet TenneT, der er den største forvalter af højspændingsnettet i Tyskland, som kommissionen nu indleder en formel undersøgelse af.

- Energien bør flyde frit i Europa, så den elektricitet, der produceres af en vindmølle i et land, kan nå ud til forbrugerne i et andet, siger konkurrencekommissær Margrethe Vestager og tilføjer:

- Undersøgelsen af TenneT er et led i vores indsats for at sikre, at elnetoperatører ikke forhindrer elektricitet i at strømme frit mellem medlemsstaterne til skade for de europæiske energiforbrugere.

Hvis det viser sig, at elkapaciteten begrænses, vil der være tale om en diskrimination over for ikke-tyske elproducenter, lyder det.

Undersøgelsen vækker begejstring hos Dansk Energi, der er en erhvervs- og interesseorganisation for danske energiselskaber.

- Det her er vi rigtig glade for, indleder viceadministrerende direktør Anders Stouge.

- Faktisk har vi råbt efter det længe, og vi mener, at det er på tide, at kommissionen går ind og kigger på, om man fra tysk side kunstigt begrænser adgang til det tyske marked.

Helt konkret går mistanken på, at der er blevet sat en kunstig prop i ledningen mellem Tyskland og Jylland.

Det betyder, at tyskerne er gået glip af grøn energi fra ikke bare Danmark, men også Sverige og Norge, forklarer Anders Stouge. Hos Dansk Energi mener man, at problemet har stået på siden 2012.

- Da det var allerværst mistede vi, sammen med Norge og Sverige, en halv milliard kroner på et år, siger han.

På sin hjemmeside skriver TenneT, at man imødeser undersøgelsen for at få kortlagt, hvor der kan være eventuelle juridiske tvister og få dannet præcedens på området.

Det er uvist, hvor længe undersøgelsen kommer til at vare.