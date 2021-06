Se billedserie - SDG, FNs mål for bæredygtig udvikling, står ikke øverst på prioriteringslisten hos private, internationale virksomheder, så når vi laver opsøgende salg og kan tilbyde en SDG-profil ikke bare som et bilag men som en del af det, som kunderne betaler for, så forventer vi ekstra boost i forretningen, siger Klavs Høgh, projektchef i vandteamet hos Niras. Foto: Allan Nørregaard

Verdensmål skal give Niras en ekstra fordel

Erhverv - 17. juni 2021 kl. 12:40 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

At der strømmer dejligt rent drikkevand ud af vandhanen, når du tænder den. At du kan gå på toilettet og skylle ud uden at tænke særligt over kloakkernes funktion i jorden under dig, og at det er vigtigt at rense det spildevand, som vi sender tilbage til naturen. Rent vand og sanitet er en selvfølge, når man vokser op i Danmark og al den teknik og de systemer, der ligger bag at få den slags til at fungere optimalt, har været en del af den rådgivende ingeniørvirksomhed Niras kerneopgaver, siden virksomheden blev grundlagt tilbage i 1954.

Det er en knowhow, der siden er blevet et væsentligt eksportprodukt og har gjort Niras til en af de store internationale spillere, når det gælder om at skabe effektive vandforsyninger rundt omkring i verden, men konkurrencen er benhård og her kan FN's Verdensmål for Bæredygtig Udvikling, også kaldet SDG-mål, være en afgørende faktor, fortæller projektchef Klavs Høgh.

70 procent af kloden er dækket af vand, 1-3 procent kan bruges, 0,4 procent af klodens drikkevand er tilgængeligt.

NIRAS har 120 vand-projekter over hele verden.

www.leakman.net samler de bedst danske virksomheder, der arbejder med løsninger inden for vandforsyninger ogspildevand. Danmark er foregangsland, når det gæler at mindske vandspil på vandets vej fra vandværk til forbrger, og det baner vej for ny teknologi, som også kan bruges andre steder i verden. Dermed bliver knowhow en eksportvare.

Projektpartnerne i LEAKman-projektet er: AVK Group, Schneider Electric, DTU, Grundfos, HOFOR, Kamstrup, Leif Koch, NIRAS, Novafos. - Verdensmålene passer godt til Niras ydelser. Vi har altid arbejdet med at udvikle, hvor effektive vi kan blive i forhold til at reducere vandspild, men SDG-målene betyder, at vi arbejder mere struktureret med at få synliggjort den del, siger han.

Tydelige SDG-mål Klavs Høgh er en del af et vandteam, der netop nu er i gang med at indarbejde en ny strategi, hvor hele proceduren omkring det at synliggøre og dokumentere effekter i forhold til FNs Verdensmål præsenteres som en ekstraydelse, når Niras laver opsøgende salg i forbindelse med potentielle nye opgaver. Verdensmål nummer 6: »Rent vand og sanitet« og dets tilhørende delmål er et af de SDG-mål, der arbejdes med i strategien.

- Vi skal sælge os selv på, at vi har de her værktøjer, hvor vi kan beskrive projekters SDG-profil. I nogle projekter gør vi det allerede - i Danmark har vi for eksempel gjort det, som SDG-målene siger, at vi skal, lige siden 80'erne - men der er stadig en lang modningsproces i gang internationalt. Der står SDG ikke øverst, siger han.

Verdensmål som vækst Når man besøger Niras i Allerød, så støder man hurtigt på de 17 ikoner for verdensmålene. For eksempel er mødelokalerne opkaldt og dekoreret efter hvert sit mål. Virksomheden tog hurtigt verdensmålene til sig, da de blev lanceret i 2015. De blev indarbejdet som en del af den overordnede vækststrategi i Niras, og strategien blev kommunikeret ud til medarbejderne i form af blandt andet interne kurser, på frokostmøder og ved at gøre dem synlige i hverdagen.

- I dag er verdensmålene ikke længere noget, vi diskuterer hele tiden - og så alligevel - på vores seneste møde var de faktisk oppe at vende, så de er hele tiden med i baghovedet, siger Klavs Høgh.

Et fælles sprog En af hans kolleger fra vandteamet er Pi Arnth Petersen. Hun har blandt andet været en del af Niras International Consulting, som arbejder med udviklingsprojekter primært i Afrika og Asien, og når man arbejder med udviklingsprojektr, så har bæredygtighed og SDG-mål længe tjent som fælles forståelsesramme og et fælles sprog. I dag arbejder Pi Arnth Petersen som konsulent med at implementere SDG-målene i det strategiske arbejde og på projektniveau hos Niras.

- Interessen for SDG-målene fra de mere private projekter internationalt er først kommet de senere år, siger hun.

Derfor sætter vandteamet nu mange kræfter ind på at kunne beskrive og formidle, hvad det er Niras tilbyder, når der laves SDG-profiler.

- Vi arbejder blandt andet med at impleentere et Water Network Management System i Emiraterne og i den forbindelse har vi inkluderet en SDG-effektanalyse af projektets påvirkning på både klimaet, miljøet og de sociale parametre ved at vi kan måle og dokumentere både negative og positive effekter, siger Pi Arnth Petersen.

Et andet eksempel er, når opgaven er at lave en masterplan for en større vandforsyning. Sådan et projekt indebærer analyser med befolkningsprognoser og anden byudvikling, hvor SDG-mål og deres effekt også kan tænkes ind og synliggøres.

- Vi har endnu ikke set opgaver, der konkret beder om SDG-specifikationer, så vi skal være med til at sælge ideen til kunderne. Jeg forventer, at vi differentierer os, fordi vi siden 2020 har arbejdet på at få den nye strategi bragt i spil og SDG bliver synliggjort i vores i tilbudsform overfor kundene, og så er jeg sikker på, at det bliver tungen på vægtskålen, siger Klavs Høgh.

Vi sparer på vandet I det arbejde trækker ingeniørerne og projektlederne på mange årtiers arbejde og erfaringer fra den danske vandforsyning. I Danmark bliver systemer og rørledninger overvåget, så både forbruger og vandforsyning ved, hvor meget vand den enkelte husstand eller virksomhed bruger og så en eventuel skade hurtigt kan opdages og repareres. Denne type overvågning, som danner en stor mængde data, er lige netop blandt Niras specialer og værktøjer. Overvågningen kan være med til at styre vandforbruget og få os til at spare på ressourcerne, og så er indsigt i dataene er med til at opnå verdensmål nr. 6 om rent vand og sanitet, da vandmangel er en del af hverdagen for 40 procent af verdens befolkning.

I Danmark mister vi mellem 5-10 procent af vandet på vejen fra vandværk til forbruger, mens det tal i gennemsnit ligger på 40 procent på verdensplan og nogle steder kan ramme helt oppe på de 80 procent. Derfor er dansk knowhow indenfor vandforsyning blevet en eksportvare, og den spiller godt sammen med FNs verdensmål nr. 6 om rent vand og sanitet. Foto: Allan Nørregaard

- I Danmark er der stor bevidsthed omkring miljøpåvirkning og vi har set, at både kampagner og vandmålere virker. Da alle danske husstande fik vandmålere tilbage i 70'erne og 80'erne faldt forbruget med 20 procent, siger Klavs Høgh.

Danmark er førende At vi er blandt verdens dygtigste til at holde drikkevandet inde i vandrørene viser analyser også. I Danmark mister vi mellem 5-10 procent af vandet på vejen fra vandværk til forbruger, mens det tal i gennemsnit ligger på 40 procent på verdensplan og nogle steder kan ramme helt oppe på de 80 procent. Den danske ekspertise indenfor vandforsyningsområdet er blandt andet samlet i LEAKman-projektet, hvor DTU og otte virksomheder herunder Niras demonstrerer og præsenterer, hvad de kan.

- Vi er kendt for at være dygtige til at forvalte vand, og LEAKman-projektet giver god genklang i udlandet, men det er grundlæggende og altafgørende, at det er gennemtænkt og gennemarbejdet, hvad SDG-arbejdet i et projekt betyder.

At vi kan lave en objektiv og veldokumenteret analyse, så der ikke kan forekomme green-washing, og vi har et godt fundament i form af de værktøjer, som er udviklet af Niras, så vi har noget konkret at byde ind med, siger Pi Arnth Petersen og tilføjer:

- Og når vi er så stor en virksomhed, så mener jeg også, at vi har et ansvar for at skubbe på udviklingen.

Verdensmål nr. 6: Rent vand og sanitet