Verdensmål: Bakterier sættes ind i kampen mod sult

Erhverv - 11. februar 2021 kl. 06:11 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Som leder skal man tænke på bæredygtighed som en form for langsigtet overlevelse. Sådan konkluderer Chr. Hansens CEO Mauricio Graber i bogen »Forretning for fremtiden. Succes med Verdensmålene«, der udkom i januar. Bæredygtighed er da også både fundament og strategi i den danske og globale virksomhed, der har hovedsæde i DTU Science Park i Hørsholm og 3600 medarbejdere på verdensplan.

- Chr. Hansen er i en heldig position, fordi bæredygtighedsagendaen ligger godt til vores produkter, siger Louise Rosenmeier, der er sustainable manager.

Hos Chr. Hansen bliver der arbejdet med og udviklet enzymer og bakterier, der kan forbedre fødevarer, bruges som kosttilskud eller beskytte landmandens afgrøder.

FAKTA Tre produkter fra Chr. Hansen og deres indflydelse på Verdensmålene.

Mål nr. 2. Stop sult. Der fokuseres på delmål 2.1 og 2.4, som handler om at sikre alle adgang til fødevarer hele året og om bæredygtig fødevareproduktion. Chr. Hansen har udviklet produkter i form af biologisk plantebeskyttelse, der beskytter planter og giver 10 procent større udbytte. Bruges primært i Brasilien. Virksomhedens konkrete mål er, at 25 millioner hektar landbrugsjord, et område på størrelse med Storbrittanien, skal dyrkes med disse naturlige løsninger inden 2025.

Mål nr. 3. Sundhed & Trivsel. Der fokuseres på delmål 3.4 og 3.9 om at forebygge tidlig dødelighed, som følge af ikke smitsomme sygdomme og at reducere antallet af dødsfald på grund af farlige kemikalier og forurening. Chr. Hansen ejer og udvikler nogle af verdens bedst dokumenterede bakterisestammer i form af mælkesyrebakterier, der forbedrer fordøjelsen. Konkrete mål: 200 million mennesker globalt spiser produkter med Chr. Hansens probiotiske bakteriestammer i 2025.

Mål nr. 12. Ansvarligt forbrug og produktion. Der fokuseres på delmål 12.3 og 12.4 om at forebygge madspild og forsvarlig håndtering af kemikalier og affald. Chr. Hansens produkter kan med naturlige kulturer forlænge holdbarheden i yoghurt. Konkret mål: Reducer det globale yoghurtaffald med 2 millioner tons i 2025. Kortlagde 3000 produkter Der er 3000 produkter i virksomhedens portefølje, og hvert år kan Chr, Hansen fremlægge en rapport, der viser, hvilken påvirkning alle 3000 produkter har på FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling. Senest har den dokumenteret, at 81 procent af Chr. Hansens indtægter bidrager til at nå de globale mål, som helst skal være indfriet i 2030. Det har dog taget nogle år at komme så dybt ned i substansen i arbejdet med Verdensmålene. Det var investorerne, der pressede på. De stillede krav om dokumentation og større gennemsigtighed i forhold til de bæredygtige resultater.

- Klimaet er en kæmpe dagsorden for vores investorer. De vil have, at vi er med helt fremme og sætter nye ting på agendaen, fortæller Louise Rosenmeier.

Chr. Hansen var godt på vej for en fire-fem år siden, da virksomhedens bæredygtighedsstrategi blev lanceret, men med Verdensmålene som ramme blev det strategiske arbejde sat endnu mere i system. Chr. Hansen kortlagde deres aktiviteter i forhold til alle 17 Verdensmål og de 169 delmål og kom frem til, at de fokuserer på arbejdet med Verdensmål nummer 2 »Stop sult, nummer 3 »Sundhed og trivsel og nummer 12 »Ansvarligt forbrug og produktion«.

Hvordan stoppes sult? Men hvad er det mere konkret, som Chr. Hansen bidrager til for eksempel i forhold til det ambitøse mål om at stoppe sult?

- Vi bidrager ved, at skabe nogle produkter, så landmanden kan producere mad på en bedre måde. For eksempel kan vores naturlige plantebeskyttelse erstatte kemiske produkter, og samtidig giver det ti procent større udbytte, så landmanden får mere ud af sine sukkerrør, majs eller soya, fortæller Louise Rosenmeier.

Chr. Hansens produkter indenfor naturlig plantebeskyttelse bruges primært i Brasilien. Den naturlige plantebeskyttelse er baseret på bakterier, der kan bruges direkte på afgrøderne, så planterne bliver mere robuste overfor sygdomme, skadedyr eller ekstremt vejr.

- Faretruende statistikker viser, at vi står overfor en global udfordring. Om 30 år er der knap 10 milliarder mennesker på jorden, som skal brødfødes, men vi kan ikke skabe mere land, og vi kan heller ikke bare blive ved med at producere og producere, så vi er nødt til at producere mere innovativt og blive mere effektive med det vi har, siger hun.

Verdensmål nr. 2: Stop sult

Det er ressourcerne værd Louise Rosenmeier fortæller, at alle medarbejdere indirekte arbejder med bæredygtighed, men et core team på over 20 arbejder direkte med miljø, sikkerhed, diversitet og den bredere bæredygtighedsagenda. Det er et stort setup men også ressourcerne værd, vurderer hun.

- Det kræver ressourcer at prioritere bæredygtighed, sætte strategien, bygge substans op omkring indsatsen og rapportere data, men det kan til enhver tid betale sig, for hvis der er noget, der kan få kunder til at stoppe samarbejdet med en som virksomhed, så er det, hvis man ikke som minimum lever op til de krav, der stilles, siger hun.

Konkrete mål driver forandringen

Hos Chr. Hansen bliver der arbejdet med og udviklet enzymer og bakterier, der kan forbedre fødevarer, bruges som kosttilskud eller beskytte landmandens afgrøder. Foto: Thomas Arnbor/Chr. Hansen

Rådet til andre virksomheder store som små, der gerne vil arbejde mere målrettet med bæredygtighed, er derfor også, at bruge Verdensmålene.

- Det er et sprog, som alle taler på tværs af virksomheder, offentlige myndigheder og ngo'er, og de giver en god ramme for at sætte bæredygtighed ind i en kontekst, der passer til ens egen virkelighed. Især delmålene kan inspirere, siger Louise Rosenmeier og forklarer, at når man først har fået en forståelse for, hvor det er, at man kan gøre en forskel, så er det lettere at sætte sig nogle konkrete mål for, hvad det er man vil.

- Det er de konkrete mål der driver en forandring, siger hun.

Partnerskaber er vigtige Men som virksomhed så kan man ikke løfte Verdensmålene alene. Mål nummer 17 »Partnerskaber for forandring« skal tages helt bogstavligt, lyder et andet råd.

- Det at arbejde med Verdensmålene handler også om værdiskabelse, for når der stilles krav til dig, så kan det få dig til at gøre noget helt anderledes. Bæredygtighed er en kæmpe megatrend. Forbrugerne vil gerne købe bæredygtigt tøj, reducere madspild og spise mindre kød, så der er masser af muligheder, hvor man kan byde ind, men husk at tænke i partnerskaber ved at arbejde sammen med ngo'ere, kunder, leverandører eller forskere, siger Louise Rosenmeier.

- Vi er afhængige af hinanden og her hos Chr. Hansen arbejder vi tæt sammen med vores kunder og leverandører om at reducere madspild eller reducere CO2-udledning. Det handler om hele tiden at tænke på tværs af værdikæden.

Bæredygtighed er også en forretning

- Vi kan gøre meget som virksomhed, men vi kan ikke løse de her kæmpe udfordringer alene, og det er gået op for alle, at bæredygtighed er vigtigt, men der er også en god forretning, der kan ruste virksomheden til fremtiden, siger hun.

5 trin mod Verdensmålene Chr. Hansens arbejde med FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling er bygget op omkring en 5-trins-proces.



1: Identificér de områder, som du ønsker at påvirke. Kortlæg din værdikæde for at identificere virksomhedens indflydelse og muligheder, indenfor alle 17 Verdensmål og 169 delmål. Fokusér på de mål, hvor virksomheden har direkte indflydelse og stærke muligheder.



2: Mål din forretnings indflydelse. Sammenkæd din forretnings mål med de Verdensmål, som du har valgt at fokusere på.



3: Dokumentér. Vis, hvordan din virksomhed påvirker Verdensmålene gennem drifts og/eller salgsdata.



4: Brug ekstern revision af din metode. Få dine metoder, processer og resultater set efter og bekræftet af eksterne revisorer, så dine resultater er troværdige.



5: Rapportér. Fortæl om dine satsninger og resultater gennem rapporter og ekstern kommunikation.

