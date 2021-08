Se billedserie True Energy er stiftet i 2018. Direktør Charlotte Blou Sand fik ideen til en app og et system, så elbiler automatisk bliver opladet med strøm produceret af for eksempel vindmøller eller solceller. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Verdensmål 7 og 13: Alle kan tage action i klimakampen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Verdensmål 7 og 13: Alle kan tage action i klimakampen

Direktør Charlotte Blou Sand har brugt FNs Verdensmål som strategisk værktøj til at udvikle True Energys vision og mission.

Erhverv - 12. august 2021 kl. 11:31 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Omstillingen fra fossile brændstoffer til mere bæredygtige energikilder skal accelereres, og den udvikling kan vi alle være med til at skubbe i den rigtige retning, mener direktør for True Energy, Charlotte Blou Sand.

Læs også: Første elbil blev til en ny virksomhed

Vi møder hende en varm solskinsdag i DTU Science Park i Hørsholm, hvor True Energy har hovedkontor. Temaet for interviewet er, hvordan virksomheder arbejder strategisk med FNs Verdensmål særligt med udgangspunkt i mål nummer 7 om Bæredygtig energi, som True Energy er en glimrende repræsentant for.

Verdensmål nr. 7 handler om at sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

FAKTA True Energy

DTU Science Park, Agern Allé 5A, Hørsholm

Har udviklet digitale systemer og app’en True Energy, der kan styre automatisk opladning af ens elbil på de tidspunkter, hvor strømmen er grønnest og billigst.

Har partnerskaber med elselskaber og kan derigennem tilbyde kabelrabat.

Har udviklet en SmartHomeløsning, der automatiserer elforbruget i hjemmet.

På vej: Solcelleløsning til forbrugere med direkte integration til elbilen, så strømmen ikke sendes retur til elnettet men til bilens batteri.

Stiftet af adm. direktør Chalotte Blou Sand i 2018 og i dag ejet af Landis+Gyr.

27 ansatte på kontoret i Hørsholm, deruover ansatte i England, Indien og Japan.

True Energy har vundet erhvervsprisen 2020 i Rudersdal Kommune for innovativ forretningsudvikling med fokus på grøn omstilling. Bæredygtig opladning True Energy, der er stiftet i 2018, har udviklet en app og et system, så elbiler automatisk bliver opladet med strøm produceret af for eksempel vindmøller eller solceller, men True Energy arbejder ikke kun med mål nummer 7. Ledelsen brugte FNs Verdensmål som ramme, da der skulle formuleres mission og vision, og som følge af det arbejder sætter virksomheden fokus på fire af FNs 17 verdensmål. De tre andre er nr. 11 om Bæredygtige byer og lokalsamfund, nr. 12 om Anstændigt forbrug og produktion og nr. 13, Klimaindsats.

- Verdensmålene kan let blive fjerne og svære at forholde sig til. Vi valgte de fire, fordi de er vigtigst for os, og vi kan præcis se den forskel, vi gør, siger Charlotte Blou Sand og uddyber:

- Vi sikrer, at alle har adgang til bæredygtig energi ved at gøre priser, CO2-udledning og bæredygtig strøm synlig, så forbrugerne sættes fri til selv at træffe et valg.

Intern kommunikation For Charlotte Blou Sand er verdensmålene også blevet et internt kommunikationsværktøj.

- Når man er i den daglige produktion, så er det godt en gang imellem at blive hævet op i helikopteren og se, hvor er det, at jeg gør en forskel, selv om jeg »bare« sidder og laver kodestumper i et projekt. Det giver en forståelse af, hvordan den lille del af arbejdsprocessen støtter op mod større mål. De fleste kan lide at vide, hvilken forskel gør jeg, og at i dag har vi bragt os et lille skridt videre mod grøn energi, siger Charlotte Blous Sand.

- Og vores overordnede vision er at accelere omstillingen til bæredygtig energi, så det er ikke svært at se sig selv i verdensmålene.

Verdensmål nr. 7 passer lige ind i True Energys dna.

Vær ærlig I arbejdet med verdensmålene er det vigtigt at tage udgangspunkt i de værdier, som ens virksomhed i forvejen repræsenterer, lyder rådet.

- Man skal være ærlig, så kommunikationen om verdensmålene ikke bliver påklistret. Jeg vil gætte på, at de fleste virksomheder har produktion eller processer, hvor man kan ændre noget. Man kan for eksempel starte med et enkelt af de 17 mål. Det kunne være at sætte sig for at måle, hvor meget CO2 man sparer hver måned og samlet. Det behøver ikke være så uoverskueligt, siger Charlotte Blou Sand.

Mål nr. 13 er Charlotte Blou Sands favorit, men hun foretrækker den engelske titel: »Climate action«.

Alle kan gøre noget Det er nemlig den enkeltes indsats, der gør en forskel i det store billede. Når True Energys kunder vælger at lade deres elbil op med bæredygtig strøm, så understøtter deres biler, at samfundet samlet set bruger mere klimavenlig strøm. Det lægger et politisk pres på både udbredelsen af elbiler og produktionen af bæredygtig energi.

- Når det er nemt for den enkelte bilejer, og fordi det hjælper med den grønne omstilling, så gider man godt gøre det her som elbilejer, og på den måde hjælper vi med at gøre strømforbruget mere klimavenligt, siger Charlotte Blou Sand.

True Energy blev købt af Landis+Gyr i april, og med den store, internationale virksomheds organisation og investering som fundament er Charlotte Blou Sand klar til de næste skridt.

- Vi er startet på udvalgte markeder med en drøm om at udvide til resten af verden.

- Verdensmålene giver en forståelse af, hvordan den lille del af arbejdsprocessen i en virksomhed støtter op mod større mål, siger Charlotte Blou Sand. Foto: Allan Nørregaard

Og når det gælder FNs Verdensmål, så er det faktisk ikke nr. 7 men mål nr. 13, der er direktørens favorit:

- Det mål, jeg personligt er mest stolt af, det er mål nr.13. På dansk hedder det »Klimaindsats«, men jeg kan bedre lide den engelske version »Climate action«. Vi har talt om smart opladning af elbiler meget længe men fundet frem til få løsninger, og nu er det lykkedes for lillebitte os. Jeg føler, at vi tager »action«, siger Charlotte Blou Sand.

Hvilken betydning har FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling for din virksomhed? Det sætter vi fokus på med denne serie, der undersøger, hvordan lokale virksomheder arbejder med Verdensmålene. I dagens interview er vi nået til verdensmål nr. 7: »Bæredygtig energi«, hvor vi besøger virksomheden True Energy i DTU Science Park ved Hørsholm. Alle artikler i serien kan læses på sn.dk/verdensmaal.