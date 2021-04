Se billedserie Som kvinde i IT møder man masser af fordomme, fortæller Olivia Linder Tabel. Foto: Sebastian Stigby/Fleeki

Verdensmål 5: Fleeki er på jagt efter de rigtige investorer

Olivia Linder Tabel er i gang med at bygge en ny platform, der forener brugere og producenter i skønhedsbranchen, men trods et imponerende CV er det ikke altid let bryde igennem til.

Erhverv - 12. april 2021 kl. 13:26 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Iværksætter Olivia Linder Tabel fra fleeki.com har lavet sig et pseudonym, så hun kan henvende sig til verden med et drengenavn. For selv om hun er stifter af en helt ny social læringsplatform med globalt potentiale, så kan der være stor forskel på, hvordan hendes kompetencer og universitetseksamener i kommunikation, it-innovation og projektledelse, computerscience og softwareteknologi med speciale i »predictive analytics og machinelearning« bliver vurderet af mulige investorer og samarbejdspartnere.

