Se billedserie Der er fokus på bæredygtige materialer, affaldssortering, genbrug, »grønne vægge« og demokrati på Hillerød Tekniske Skole. Her leder elever efter genbrugsmaterialer til et projekt.Foto: U/NORD

Send til din ven. X Artiklen: Verdensmål 4: Her lærer nye håndværkere bæredygtig dannelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Verdensmål 4: Her lærer nye håndværkere bæredygtig dannelse

Erhverv - 11. marts 2021 kl. 11:47 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Fremtidens håndværkere vil ikke kun være uddannet i deres fag men også i bæredygtig dannelse og verdensborgerskab. Det er et resultat af erhvervsskolernes arbejde med FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Læs også: Bæredygtig uddannelse for alle aldre

Verdensmål nr. 4 handler om »Kvalitetsuddannelse«, og som uddannelsesinsitution er det et grundlæggende mål, at eleverne skal opnå de bedste resultater i forhold til at lære deres fag, men de elever, der tager deres erhvervsuddannelse på Hillerød Teknisk Skole vil også have lært at forholde sig til klimadagsordenen. Det fortæller uddannelsesdirektør Tina Steinbrenner.

- Kvalitetsuddannelse og bæredygtig dannelse favner bredt hos os og handler om, at eleverne lærer at se, hvordan de kan bidrage til at opfylde dele af de 17 verdensmål, siger Tina Steinbrenner.

FAKTA Hillerød Tekniske Skole er en del af U/NORD.

Huser de tekniske erhvervsuddannelser: Ambulancebehandler, bygningssnedker, bådebygger, elektriker (kan både tages som EUD og EUX), ernæringsassistent, gastronom, industri-

operatør, maler, murer, møbelsnedker, personvognsmekaniker, sejlmager, serviceassistent, struktør, tømrer (kan både tages som EUD og EUX), VVS-Energi

Verdensmål nr. 4: Kvalitetsudannelse

Delmål 4.7: Undervis i bæredygtig udvikling og verdensborgerskab

Se mere her www.unord.dk Fra store ord til praksis I praksis betyder det, at der er fokus på bæredygtige materialer, affaldssortering, genbrug, »grønne vægge« og demokrati.

- Vi har en del forskellige greb, der masserer dannelsen ind i eleverne, for eksempel at arbejde med forskellige emner, temaer og opgaver i undervisningen og ved at involvere dem i aktiviteter på skolen.

- Bæredygtig dannelse består for eksempel af, at eleverne forstår betydningen af at sortere affald. At det at sortere ligger så grundlæggende i dem, at når de pakker en leverance ud på en byggeplads, så lægger man plastik et sted og samler pallerne et andet, men også, at man helt automatisk tænker på bæredygtighed og genbrug, når man bestiller varer, så man bestiller materialer i bæredygtig kvalitet, siger Tine Steinbrenner.

Affaldet skal sorteres Arbejdet med bæredygtighed og verdensmål i undervisningen er især blevet konkret i løbet af 2020. Et resultat er for eksempel en helt ny samling affaldscontainere, der netop er bestilt og skal stilles op ved hvert værksted på Hillerød Tekniske Skole på Milnersvej, for det er lettere at leve op til intentionerne, når der ikke er lang vej at gå for at komme af med sit sorterede og opdelte affald.

- Det bliver modtaget positivt, og det med at arbejde med bæredygtighed kommer ikke bare fra ledelsen. Lærerne og eleverne presser også på, og efterspørger det her, siger Tina Steinbrenner.

Materialer kan genbruges Hillerød Tekniske Skole er en del af U/NORD og har for eksempel et tæt samarbejde med Genbrugsstationen, hvor eleverne kan hente materialer til at løse deres opgaver. Det kan være, hvis de skal bygge en lille model af et hus.

- Nogle finder noget træ, der kan bruges, andre mursten eller ledninger, for der er også meget inden for el og vvs, der kan genbruges. Den læring og dannelse, som vi arbejder med, skal helst forankre sig på arbejdsmarkedet, sådan at når eleverne kommer ud til en virksomhed, så siger de: »Hov, de her materialer kan vi få i en mere miljøvenlig udgave eller det kan genbruges eller det affald skal vi sortere. Vores målsætning er, at bæredygtighed bliver en helt naturlig del af tankegangen, når man kommer ud som faglært, siger hun.

Eleverne skal tage den bæredygtige dannelse med sig ud på arbejdsmarkedet, så bæredygtighed bliver en helt naturlig del af tankegangen, når man kommer ud som faglært. Foto: U/NORD

Bevis på bæredygtighed Som noget nyt kan de kommende elever opnå et bæredygtighedscertifikat, der fortæller om hvilke emner, de har været omkring. En del af den bæredygtige dannelse handler dog også om mere abstrakte emner som demokrati, iværksætteri og innovation.

- Kvalitetsuddannelse er også at kunne forholde sig til det, der sker omkring en, at interessere sig for sine rettigheder, involvere og engagere sig, for sådan lærer eleverne at navigere i et felt med mange forskellige interesser og at arbejde sig frem til kompromiser. Det skal de også kunne, når de kommer ud i virkeligheden.

På Hillerød Tekniske Skole er der også store forventninger til de unges evne til at få gode ideer.

- Det med at arbejde med bæredygtighed kommer ikke bare fra ledelsen. Lærerne og eleverne presser også på, og efterspørger det her, siger Tina Steinbrenner. Foto: U/NORD

Selv om der går nogle år, fra man forlader 9. eller 10. klasse, tager en erhvervsuddannelse, får sig et job og en dag måske bliver selvstændig, så er undervisning i iværksætteri og innovation vigtige emner, påpeger uddannelsesdirektøren.

- Iværksætteri er også en del af kvalitetsudannelse, så derfor vil vi gerne bidrage til, at unges iderigdom kan vokse, fordi innovation og ideudvikling kan kobles til iværksætteri. De unge tænker ud af boksen på en helt anden måde end folk på 45, og de løsninger vil vi gerne understøtte, for måske er det løsninger, der en dag kan bruges globalt, siger Tina Steinbrenner og er tilbage ved FN's Verdensmål som ramme for udviklingen af undervisningen på Hillerød Tekniske Skole.

FNs Verdensmål nr. 4 handler om "Kvalitetsuddannelse".

Alle kan bidrage - Verdensmålene har nok forandret vores fokus, så vi nu har udgangspunkt i, at alle bidrager til noget, der er større end én selv. Det lyder meget højtravende, men det er det, der ligger i det. Som elev på en erhvervsuddannelse, så skal man have fokus på sig selv, sin læring og karriereveje, men det gør ikke noget, at man samtidig har et udsyn til resten af verden og ved, at med mine kompetencer kan jeg bidrage til, at verden bliver et bedre sted at være, siger Tina Steinbrenner.

Vi fortæller i denne artikelserie om, hvordan nordsjællandske virksomheder arbejder med FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling.