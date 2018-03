Se billedserie David Kjærgaard er ejer af Davids Coffee. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Verdens billigste visitkort fås med smag

17. marts 2018
Af Johan Monggaard

Rundt om i landet er det en daglig rutine, at medarbejderne får sig en snak over en kop kaffe. Men kvaliteten af den kaffe, der bliver drukket, svinger i kvalitet.

Men for David Kjærgaard, der er manden bag Davids Coffee i Taastrup, der rister og sælger kaffe til virksomheder, er det blevet en lidenskab at finde frem til den helt rigtige kaffeblanding, som virksomheder kan byde deres ansatte og ikke mindst deres kunder på. Og for de virksomheder, der er villige til at bruge nogle få ører mere på en god kop kaffe, så kan det være en stor forskel.

- Hvis det er i forhold til kunder, så er det verdensbilligste visitkort, fortæller David Kjærgaard og forklarer, at forskellen på hans kvalitet og ordinær kvalitet er ganske lille per kop.

- Forskellen på den kvalitet jeg laver og ordinær kvalitet, det er 20-25 ører per kop, siger David Kjærgaard, der bruger single estate kaffe, der stort set kan spores ned til hver enkelt mark, hvor kaffen kommer fra, når han rister sine forskellige slags kaffer, der bliver tilført en særlig skandinavisk smag.

At David Kjærgaard skulle bliver rister og sælger af verdens billigste visitkort lå ikke lige for. Han har en baggrund som erhvervsjournalist, og da finanskrisen begyndte at buldre af sted i 2008, sprang David Kjærgaard ud som selvstændig med Davids Coffee.

- Jeg havde en gammel drøm om at riste noget kaffe og gik i gang i 2008. Min indgang har været, at jeg har været meget interesseret i kaffe og har haft alt udstyret der hjemme og har ristet min kaffe selv. Det har så været transitionen over til det her, fortæller David Kjærgaard.

Selvom det var passionen for kaffe og ristningen af bønnerne, der var med til at drive David Kjærgaard over i fødevarebranchen, så var det en noget anden branche, han kom over i, end den han kom fra.

