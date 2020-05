Venstre vil oprette krisefond til private virksomheder

Venstre vil oprette en krisefond, der kan låne penge ud til eller købe op i virksomheder.

Coronakrisen har kostet de store eksportvirksomheder dyrt, og de skal derfor have hjælp, siger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, til Børsen.

- Når man kigger ind i krystalkuglen, kan man frygte, at der bliver brug for en krisefond til eksportvirksomheder.

- Rettidig omhu vil være, at man allerede nu ser på, hvordan man kan konstruere en krisefond, siger Jakob Ellemann-Jensen til Børsen.

Krisefonden skal finansieres af private investorer som eksempelvis pensionskasser, og staten skal stille garanti for at tage del i et muligt tab ved konkurs.

Venstre har ikke gjort klart, hvilke virksomheder der skal få lov at låne penge i fonden, eller hvor stor den skal være.

Forslaget kommer som led i et eksportudspil. Udover krisefonden foreslår Venstre at lave "genstartteams", hvor hver sektor skal komme med politiske forslag til forbedring og undersøge andre landes hjælpepakker.

Tidligere har Venstre foreslået at halvere momsen og fremrykke skattelettelser i 2020 for at afbøde følgerne af coronakrisen.

Direktør i Dansk Industri Thomas Bustrup er positiv over for idéen om en krisefond.

- Det er en helt usædvanlig situation, vi står i. Derfor skal vi heller ikke afvise usædvanlige greb, fordi vi plejer ikke at synes, det er en god idé. Sådan en fond er helt klart værd at undersøge, siger Thomas Bustrup til Børsen.

Thomas Bustrup peger på, at eksportvirksomheder kan stå i en situation til efteråret, hvor de er løbet tør for ordrer, og der heller ikke kommer flere hjælpepakker fra staten. Her kan en fond være en løsning, siger han.

Danske Rederier eksporterede i 2019 for 207 milliarder kroner. Administrerende direktør Anne H. Steffensen roser Venstres eksportudspil.