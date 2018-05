Venstre kræver hurtig afklaring i Dansk Bank-skandale

Det sker, efter at Jyllands-Posten har fortalt, at begge myndigheder siger, at det er den anden, der har ansvaret.

- Det kan ikke passe, at sådan en sag kan falde ned mellem to stole. Der må være en fuldstændig klarhed over, hvem der tager sig af hvad.

- Den opfattelse, vi er blevet bibragt herhjemme er, at de estiske myndigheder tager sig af det. Og nu siger esterne, at det er de danske. Det går jo ikke. Der må komme en afklaring. Og den skal komme lynhurtigt, så opgaven bliver løst, siger Torsten Schack Pedersen.

Et samråd fredag viste, at både justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) mener, at det estiske finanstilsyn har ansvaret for at undersøge den hvidvask af milliarder af euro, der er sket via Danske Banks filial i Estland.

Det danske Finanstilsyn har undersøgt ledelsens rolle og ansvar, men mener, at undersøgelsen af selve hvidvaskningen skal ske i Estland.

- Det hjemlige finanstilsyn har overblikket over den overordnede risikokontrol og derfor naturligvis også ansvaret for den, siger Kilvar Kessler, formand for Finantsinspektsioon i Estland, til Jyllands-Posten tirsdag.

Medlem af Europa-Parlamentet Jeppe Kofod (S) har varslet, at han vil få EU-Kommissionen til at afklare, hvem der har ansvaret. Og Torsten Schack Pedersen til nu gå til Erhvervsministeriet.

- Jeg vil rejse dette her over for erhvervsministeren, så det kan blive afklaret så hurtigt som muligt. Hvis alle regner med, at det er andres ansvar, så sker der ingenting.

- Jeg er optaget af, at sagen bliver undersøgt til bunds af de relevante myndigheder. Lige meget om det er estiske eller danske, siger Torsten Schack Pedersen.