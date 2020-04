Se billedserie Udsigten er den kommende retspsykiatri på Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde blevet døbt, og det skyldes, at beboerne er sikret udsigt til naturen og fjorden, selv om de er spærret inde. Foto: Kenn Thomsen

Velkommen til fremtidens retspsykiatri

Erhverv - 30. april 2020 kl. 11:48 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fleste bygherrer ser gerne, at deres bygninger bliver benyttet af så mange mennesker som muligt, men i den idéelle verden ville der ikke være brug for det store byggeri, som Region Hovedstaden er i gang med på Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde.

Her er man ved at opføre afløseren for afdeling R, der er landets største retspsykiatri og hjemsted for patienter, som er dømt til anbringelse på ubestemt tid, fordi de anses for at være for farlige til at have gående rundt ude i samfundet.

Men også de har brug for tidssvarende forhold, så Region Hovedstaden begyndte for år tilbage at planlægge en ny retspsykiatri, og ambitionerne fejler ikke noget.

- Ambitionen er at lave et modelcenter for retspsykiatri i Europa. Det er store tanker, men vi tror på, at det er det, vi får, siger Kim Sander, projekt- og driftschef i Region Hovedstadens Psykatri.

Tre år undervejs Byggeprocessen har bestemt ikke været for de utålmodige. Vinderprojektet af KHR Arkitekter blev afsløret i 2013, men første spadestik blev først taget i foråret 2018, og allerede dengang var beskeden, at byggeriet ifølge tidsplanen først ville stå klar til indflytning i foråret 2021.

Den tidsplan ser stadig ud til at holde, også selv om coronakrisen ubelejligt nok er faldet sammen med, at det er i disse måneder, der er flest håndværksfag samlet på byggepladsen. Det førte for en måned siden til en kortvarig arbejdsnedlæggelse blandt tømrerne og blikkenslagerne, som ikke var tilfredse med håndteringen af smittefaren ved coronavirus på byggepladsen, men forholdene blev ordnet, og siden har der ikke været problemer.

Rent byggeteknisk har den største udfordring været, at den kommende retspsykiatri ligger på en bakke, der falder cirka 12 meter, så der har skullet indregnes mange forskellige koter.

Ingen hegn Den nuværende retspsykiatri på Sct. Hans er let at finde på grund af hegnene omkring bygningerne, men til den ny retspsykiatri er der valgt en anden løsning.

Her vil der næsten ikke være hegn at se, da det i stedet er bygningerne selv, der kommer til at fungere som »hegn«, da de fire sengeenheder hænger sammen i et stort bygningskompleks.

- Idéen er, at man ikke skal kunne se, hvem der bor her, siger byggechef Ulrik Jørgensen.

Det kommer også til at give nogle nye arbejdsgange for personalet, som har været vant til at arbejde i hver deres bygning, men fremover bliver samlet under samme tag.

- Vi er nået så langt, at vi er gået i gang med at tænke på, hvordan vi kan ibrugtage bygningerne, siger Kim Sander.

God udsigt Den kommende retspsykiatri har allerede fået navnet Udsigten, og det er der en årsag til.

- Alle værelser har udsigt til grønne områder, siger projektleder Mogens Andersen.

Selv om patienterne er spærret inde, kommer de ikke bare til at sidde og stirre ind i en mur. Gårdhaverne i de enkelte sengeenheder og den store åbne fællesgård er indrettet sådan, at man kan stå og have udsyn til de grønne områder på Sct. Hans og Roskilde Fjord, netop fordi terrænet skråner så meget.

- Det betyder, at de kan kigge ud, selv om murene er fire en halv meter høje, siger Ulrik Jørgensen.

Af andre nyskabelser kan nævnes, at der bliver fire besøgslejligheder til pårørende, og at der bliver et modtageområde, der kan tage imod leveringer til hele Psykiatrisk Center Sct. Hans. Byggeriet har i bæredygtighedens navn også valgt at genanvende jorden og retablere et gammelt naturområde på Sct. Hans.

- Vi håber, at Udsigten kan få folk til at se på retspsykiatrien med helt nye øjne, siger Kim Sander.