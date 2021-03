Se billedserie Instruktør Jacob Bang fra Innercise er klar til at rulle Wim Hof Metoden ud på nordsjællandske arbejdspladser. Direktør Jakob Knudsen fra Virogates i Birkerød har prøvet et testforløb og vil nu introducere metoden for medarbejderne på virksomheden. Foto: Allan Nørregaard

Vejrtrækningsøvelser og iskoldt vand kan gøre dig mere robust mod stress

Erhverv - 11. marts 2021 kl. 09:35 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Simple vejrtrækningsøvelser og iskolde brusebade hver dag kan gøre dig mere robust i forhold til stress og reducere sygefraværet på arbejdspladsen. Det er to af ingredienserne i Wim Hof-metoden, som konsulentvirksomheden Innercise i Søborg underviser i og nu er klar til at rulle ud til virksomheder og kommuner.

Wim Hof er navnet på den hollandske mand, der også er kendt som »The Iceman«. Han er indehaver af 26 forskellige verdensrekorder, som alle handler om at træne kroppen til at modstå kulde for eksempel at bade i is eller bestige den snedækkede top af høje bjerge iført shorts. Wim Hof har samlet sine erfaringer i en metode, som er opkaldt efter ham selv. Den består af tre ingredienser, udover vejrtrækning og kulde, så er den tredje din mentale viljestyrke til at udforske metoden, og der er en mening med galskaben, forklarer instruktør Jacob Bang fra Innercise.

FAKTA Innercise

Arbejder med mennesker og forandringsprocesser gennem Wim Hof Metoden

Birger Hanzen fra Innercise er som den eneste i Danmark certificeret Wim Hof instruktør hos »The Iceman«, Wim Hof.

Wim Hof Metoden består af åndedrætstræning og koldvandsterapi

Ifølge hjemmesiden wimhofmethod.com giver træningen øget energi, bedre søvn, reducerer stress, øger ens fokus, målrettethed og viljestyrke samt giver et stærkere immunforsvar.

Metoden testes i forbindelse med Temalørdag- programmet »DR2 trækker vejret« på DR2 lørdag den 20. marts.

Flere oplysninger: innercise.dk og

wimhofmethod.com - Det er en kraftfuld metode, den er enkel at bruge, den tager kort tid, og der er ingen omkostninger, når først du har lært det, siger han.

Virker mod mange ting Ifølge den dedikerede instruktør kan Wim Hof-metoden gøre dig mere robust i stressfyldte perioder, men også have gode effekter, hvis man lider af søvnløshed, angst eller depression. Den er også et værktøj, som kan bruges i virksomheder som teambuilding og til at forebygge og reducere sygefravær. For Wim Hof-metoden er ikke kun underholdende rekordforsøg, den er også videnskabelig undersøgt senest i en test til en Temalørdag-udsendelse om at trække vejret, der vises på DR2 den 20. marts.

Her er direktør Jakob Knudsen fra virksomheden Virogates i Birkerød en af testpersonerne. Virogates har udviklet en blodprøvetest, der kan måle inflammationsniveauet hos patienter. Inflammationsniveauet siger blandt andet noget om, hvor stærkt ens immunforsvar er og analyserne fra Virogates bliver brugt i udsendelsen til at undersøge, om testpersonernes inflammationsniveau forbedrer sig, når de gennemgår et kursus i Wim Hof-metoden og begynder at bruge værktøjerne i deres hverdagsliv.

- Det er min oplevelse, at arbejdsliv og privatliv flyder sammen. Du har hele tiden adgang til dit arbejde via email og computer, så det gælder om at blive bedre til at håndtere det liv, og det kan de her værktøjer, fortæller Jakob Knudsen.

Direktør Jakob Knudsen fra Virogates i Birkerød har testet metoden og er nu klar til at introducere den for virksomhedens medarbejdere. Foto: Allan Nørregaard

Ned på gulvet - træk vejret Undervejs i interviewet demonstrerer både Jakob Knudsen og Jacob Bang et par af de åndedrætsøvelser, som man lærer at bruge. De handler om at trække vejret dybt flere gange i træk og så holde vejret, inden man slipper luften i lungerne fri igen. Åndedrætsøvelserne bruges både til at ilte kroppen til ny energi og den korte »Ninja«-version, som Jacob Bang kalder den, kan udføres siddende på kontorstolen. Virogates direktør Jakob Knudsen foretrækker at lægge sig ned, imens vejret trækkes grundigt ind og ud mange gange i træk og holdes undervejs. Det kan han sagtens finde på at gøre på kontoret sidst på arbejdsdagen.

- Det, der virker for mig, er simpliciteten i metoden. Den koster minimal tid. Når jeg lægger mig ned og laver øvelsen, så tager jeg det mentale arbejdstøj af og slapper af. Jeg gør det fire gange om ugen. Det er så relativt enkelt, når du har fået det lært, for du behøver bare nogle basisredskaber. Det er så nemt at gå til siger, Jakob Knudsen,

Hos Virogates er der nu planlagt et længere forløb for alle medarbejdere, når coronarestriktionerne tillader det.

Kontrol over åndedrættet Åndedrætsøvelserne bruges også, når man udsætter sig selv for Wim Hof-metodens andet redskab, kuldeterapi i form af iskoldt vand enten under bruseren, kolde dyp i badekarret eller ved at vinterbade.

- Det gælder om at blive bedre til at håndtere det stressende arbejdsliv, og det kan de her værktøjer, fortæller direktør Jakob Knudsen fra Virogates, der her tager sig et meget koldt dyb i Furesøen, som en del af forløbet. Privatfoto

- Når du går ned i koldt vand, så er den naturlige reaktion at snappe hurtigt efter vejret med korte vejrtrækninger, fordi kroppen i første omgang reagerer med chok og lukker af for alt, men når man tager kontrol over sin hyperventilation, så åbner blodårerne igen efter et par minutter, og det aktiverer kredsløbet. Det er kredsløbsfitness, og jo oftere du gør det, des bedre, siger Jacob Bang fra Innercise.

Performer bedre Innercise er en ny virksomhed stiftet af JSGB Holding og Birger Hanzen, der er en af Danmarks certificerede Wim Hof-instruktører. Formålet med virksomheden er at tilbyde kurser indenfor metoden til kommuner, virksomheder, sportsfolk og private, der vil lære, hvordan åndedrætstræningen og kuldeterapien kan forandre ens liv. Udover at håndtere stress, så fremhæver Jacob Bang, at metodens redskaber kan holde dig skarp og gøre dig bedre til at performe både i arbejdslivet og privatlivet.

- Som leder kan du introducere metoden som teambuilding. Det giver sammenhold at udføre træningen og bryde grænser sammen i en gruppe og samtidig gør det den enkelte bedre til at fokusere og respondere, og det har direkte effekt på dit privatliv, siger han og fortsætter:

- Du møder mennesker med mere nærvær og i øjenhøjde. Du bliver en bedre far, en bedre mand til din kone, du får bedre kvalitet i privatlivet og det smitter igen af på arbejdspladsen, for du får noget, der påvirker bundlinjen i form af reduceret stress og sygefravær.

Manden i kitlen Innercise har for nylig fået en helt særlig anerkendelse af metoden. Det skete i forbindelse med optagelserne til Temalørdag-udsendelsen, hvor testpersonerne følges af biokemiker og Ph.D Jesper Eugen-Olsen, der tilknyttet den kliniske forskningsafdeling på Amager og Hvidovre Hospital. Jesper Eugen-Olsen er også ansat som chefforsker hos Virogates.

- Efter fire uger viste blodprøverne en signifikant reducering af personernes inflammationsniveau, men en spørgeskemaundersøgelse viste også, at testpersonerne følte sig sundere, gladere, de sov bedre og havde mere energi, og Jesper var især meget overrasket over, hvor mange af parametrene for den personlige udvikling, der var påvirket på så kort tid. Det er livsbekræftende fra en mand i kittel, siger Jacob Bang.