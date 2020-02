Artiklen: Vejen er banet for nyt Lalandia ved Vesterhavet i 2022

Vejen er banet for nyt Lalandia ved Vesterhavet i 2022

Hvis Vesterhavet er for barskt, kan børnefamilier så småt begynde at se frem til et alternativ.

Tirsdag har Ringkøbing Skjern Kommune således givet grønt lys til, at der kan opføres et Lalandia i Søndervig.

Dermed er alle godkendelser for badelandets realisering på plads. Det oplyser selskabet bag Lalandia, Parken Sport & Entertainment, i en pressemeddelelse.

I dag er der et Lalandia i både Billund og Rødby. Det nye Lalandia i Søndervig ventes at åbne inden sommeren 2022.

- Vi er meget glade for, at de sidste tilladelser nu er kommet på plads.

- Dermed kan vi inden længe begynde opførelsen af Aquadome (badeland, red.), aktivitetscenter og feriehuse, siger administrerende direktør i Lalandia Jan Harrit i pressemeddelelsen.

Ifølge Lalandia bliver der tale om et grønt feriecenter. Hovedbygningerne vil blive forsøgt integreret i områdets fjord- og klitlandskab.

Derudover vil der blive monteret solceller på en del af taget, og elforbruget kommer fra danske vindmøller.

Investeringen i det nye Lalandia vil være cirka 400 millioner kroner, oplyser Parken Sport & Entertainment. Selskabet står for 75 procent af etableringen af badelandet.

De resterende 25 procent står købmand Keld Hansen fra Søndervig bag.

Oveni de 400 millioner kroner kommer investeringer i 440 feriehuse. Feriehusene bliver opført med tilknytning til badelandet. Dermed løber den samlede investering op i cirka en milliard kroner.

Allerede inden det nye Lalandia er opført, er der stor interesse for projektet.

De fleste af feriehusene er allerede blevet solgt. Det dækker en god del af milliardinvesteringen. De første huse ventes at stå klar inden årets udgang.

Lalandia i Billund er Skandinaviens største badeland og har et tilhørende feriecenter med huse, hvor besøgende kan vælge at bo under opholdet.

Lalandia i Rødby består ligeledes af badeland og feriecenter.