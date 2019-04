Allerede i efteråret blev der indgået en aftale om et partnerskab mellem Aarhus Kommune og A.P. Møller Holding om at undersøge mulighederne for at trække varmt vand op fra den aarhusianske undergrund. Her ses fra venstre Bünyamin Simsek, rådmand for teknik og miljø i Aarhus Kommune, energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) og Samir Abboud, som er CEO for geotermi i A.P. Møller Holding.

Varmt vand kan være fremtidens energikilde

A.P. Møller Holding Invest har fået tilladelse af Energistyrelsen til at bore efter varmt vand til fjernvarmeforsyningen af Aarhus og Aalborg i to udvalgte områder omkring byerne.

