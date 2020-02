Se billedserie 36.000 høner fra tre stalde lægger hver dag godt 33.000 økologiske æg ved Vallø. Foto: Tobias Thomas Foto: //TT-Film

Vallø Slot sender 12 millioner økologiske æg ud til forbrugerne

Erhverv - 20. februar 2020 kl. 11:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Henrik Fisker Vallø Slot hører med omkring 4200 hektar jord syd for Køge til ét af landets største godser. De jomfruadelige frøkener, der bor på slottet, lever blandt en række forskellige aktiviteter, som omfatter udlejning af boliger, drift af campingpladsen Vallø Camping samt vedligehold og drift af Vallø Slot, park og dyrehave.

To vigtige områder er skovbrug og landbrug, og under det sidste hører Vallø Slotsæg - produktion af økologiske æg til detailhandel og restaurationskunder.

Siden 1991 har Vallø Stift produceret æg og fra 2006 med eget pakkeri. Produktionen har siden 2014 været økologisk.

I dag tæller flokken af æglæggende, økologiske høns 36.000 hvide høner af racen: Lohmann Light fordelt på tre stalde. Eftersom en økologisk høne i snit lægger 0,93 æg om dagen, svarer det til en daglig ægproduktion på 33.480 æg - eller over 12 millioner om året.

Fra Netto til Rema 1000 Siden årsskiftet har Vallø Slotsæg haft en aftale med lavpriskæden: Rema 1000, der nu sælger de solgule æggebakker fra Vallø i alle sine knap 350 butikker landet over. Mens Rema 1000 også tilbyder æg fra andre ægproducenter, er aftalen eksklusiv den modsatte vej: Rema 1000 er den eneste butikskæde, som Vallø Slotsæg leverer til. Uden for detailhandlen leveres æg til store cateringsvirksomheder såsom Inco, BC Catering, AB Catering og Grøn Fokus. Og i kantinen på Køge Rådhus er det også de lokale æg, der er på menuen.

Direktør Anders Christiansen er glad for aftalen med Rema 1000, som træder i stedet for en tidligere aftale med Netto, der imidlertid valgte at følge nye forretningsstrategier.

- Rema 1000 er en kæde i vækst, og der dukker hele tiden nye butikker op. Vi har kapaciteten til at forsyne alle 350 butikker i dag, men hvis udviklingen fortsætter, kan vi komme til at øge produktionen, siger han.

Økologi koster Anders Christiansen understreger, at selv om Vallø Slotsæg i dag er Danmarks fjerdestørste producent af økologiske æg, er virksomheden kun en lille spiller på det store marked.

- Vi udgør kun tre-fire procent af den samlede ægproduktion, og vi fylder ikke meget i forhold til de store pakkerier som DanÆg og Dava Foods, som også leverer skrabe-, frilands- og buræg. Det hænger sammen med det faktum, at ikke alle forbrugere er indstillet på at betale prisen for økologiske varer, som ellers er på fremmarch, siger han.

For selv om Danmark er nr. 1 i verden, når det gælder væksten i salget af økologiske fødevarer, er der stadig mange, som går efter de billigste varer på markedet. Da de største supermarkedskæder for omkring fire år siden på anbefaling fra Dyrenes Beskyttelse varslede, at de ville udfase buræggene fra butikshylderne, var forventningerne om et mersalg af økologiske æg store hos producenterne.

- Det troede vi allesammen. Der har også været en stigning, men den skyldtes mere en generelt større interesse for økologi, end at buræggene forsvandt. I det seneste par år er kurven fladet ud, og en del producenter har brændt fingrene ved at producere flere økologiske æg, end de kan afsætte. Sagt med andre ord har væksten af ægproducenter, der har lagt om til økologisk, været større end afsætningen. Og nu ser vi endda, at nogle går tilbage til konventionel produktion efter, at de har brugt penge på omlægning, siger Anders Christiansen.

Årsagen er enkel: Skrabeæg er stadig billigere i butikkerne end økologiske æg, og når forbrugerne ikke kan få buræg mere, køber de den billigste vare på markedet.

- Økologiske æg er en forbedring af dyrevelfærden i forhold til skrabeæg, fordi hønerne får lov at komme ud i det fri, og deres foder er økologisk. Og det koster, siger han.

Går aldrig tilbage Vallø Slotsæg lagde sin produktion om til økologisk i 2014. Og det kommer aldrig på tale at gå tilbage til konventionel produktion, siger Anders Christiansen.

- Vi har udviklet et koncept, der bygger på kvalitet og dyrevelfærd, og vi har sikret vores produktion gennem en god leveringsaftale med Rema 1000. Vi er den eneste leverandør af æg, hvor der højst går 24 timer, fra ægget er lagt, til det står på lageret hos modtageren. På vores bakker har vi også valgt at skrive læggedatoen i stedet for pakkedatoen, som de fleste andre leverandører gør, siger direktøren.