Valg i Tyskland handler også om danske job

En række virksomheder er klar til at tage til Tyskland allerede i november anført af dronning Margrethe og kronprins Frederik.

* Der er penge at hente

Tyskland er i forvejen det land, der skaber flest danske arbejdspladser, fortæller cheføkonom i Sydbank Søren Kristensen.

- Tyskland er ikke vores største eksportmarked, men lægger vi eksport og import sammen, er det suverænt det land, vi handler mest med. Det er det land, der betyder mest for dansk økonomi, siger han.

- Lige nu er man et sted i Tyskland, hvor man efter at have sparet i mange år er kommet frem til en erkendelse af, at man står over for store opgaver med digitalisering og grøn omstilling.

Ifølge Dansk Industri er mere end 115.000 danske arbejdspladser allerede i dag direkte afhængige af eksporten til Tyskland.

* Tyskerne har brug for det, vi kan i Danmark

Uanset hvilken regering, der får magten i Tyskland efter valget, er det en bunden opgave at tage fat på at bremse klimaforandringerne.

Faktisk afgjorde Tysklands forfatningsdomstol i foråret, at en klimalov fra 2019 ikke er vidtgående nok og bør strammes inden udgangen af næste år. Sagen var anlagt af klimaaktivister.

Desuden er klima et af de helt store temaer i valgkampen. Ikke mindst efter de massive oversvømmelser i det vestlige Tyskland i sommer, der kostede mere end 180 mennesker livet.

- Nu skal en ny regering levere på valgløfterne. I de kommende år vil Tyskland investere massivt i grøn omstilling, siger Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i Dansk industri.

- Hvis landet skal nå sit klimamål om en 60 procents CO2-reduktion i 2030, får de brug for den teknologi, som danske virksomheder er verdensmestre i at udvikle og producere, siger han i en pressemeddelelse.

Det handler for eksempel om vindmøller, fjernvarme og energieffektivisering.

Også digitalisering står højt på dagsordenen i Tyskland, hvor man for eksempel stadig bruger telefax. Her er vi et skridt foran i Danmark.

* Hvem vil gavne de danske virksomheder mest?

- Skal man vælge, kan det være en fordel, hvis De Grønne får en fremtrædende plads i en socialistisk regering. Det ser det ud til lige nu, siger Søren Kristensen, Sydbank.

De Grønne går blandt andet til valg på højere klimamål blandt andet gennem flere vindmøller.

- Men uanset hvem der vinder, er man indstillet på, at der skal ske noget. Det vigtigste er, at det bliver en relativt klar vinder, som kan få noget politik ført igennem, siger cheføkonomen.

Også hos Danmarks Eksportkreditfond (EKF) har en tidligere analyse vist, at det kan bane vej for mere eksport, hvis De Grønne får indflydelse i en ny regering.

* Salget til Tyskland har uudnyttet potentiale

Ifølge samme EKF-analyse har eksporten til Tyskland stort set stået i stampe fra 2005 til 2019 - altså i tiden før coronapandemien - mens eksporten til resten af verden er stegt 27 procent.