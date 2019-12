Vagthund mistænker at mange torsk ulovligt smides i havet

Det er vurderingen fra Our Fish, som har fået og beregnet på styrelsens tal, og konklusionen må ifølge vagthunden være, at der kasseres rigtigt mange undermålere. Det er ulovligt. De kalder problemet "meget alvorligt".

Fangstoversigter fra Fiskeristyrelsen tyder på, at ulovlig udsmidning af den hårdt pressede torsk i Nordsøen er et betydeligt problem.

I 2018 var langt under en procent af de torsk, som danske fiskere landede fra Nordøstatlanten, under mindstemålet. Tallet er helt urealistisk lavt, mener Our Fish.

Fiskeriminister Mogens Jensen (S) vil mødes med Our Fish for at drøfte sagen.

- Jeg vil høre på, hvad de har at sige, og så vil jeg vurdere, hvad min holdning til det er, siger fiskeriminister Mogens Jensen (S) før kvoteforhandlinger i Bruxelles mandag og tirsdag.

Tal fra det Det Internationale Havundersøgelsesråd (Ices) indikerer ifølge Our Fish, at andelen af undermålere burde være 16,4 procent.

Fiskeristyrelsen konstaterer, at der blev landet 0,12 procent torsk under mindstemålet, og der blev kasseret 573 kilo i 2018.

Også DTU Aqua, som leverer tal fra danske farvande til Ices, vurderer det som urealistisk, at undermålere skulle udgøre under en procent af de landede torsk.

- Vi mener ikke, at det er realistisk. Vi mener, at det tal er højere, siger sektionsleder ved DTU Aqua Marie Storr-Paulsen.

Formanden for Danmarks Fiskeriforening mener, at Our Fish "sammenligner æbler og pærer", når tal fra Ices sammenlignes med tal fra danske fiskere.

- Danske fiskere har ikke 16 procent i discard (udsmidning, red.). Det tal kan jeg slet ikke genkende, siger Svend-Erik Andersen.

Tallet for Nordsøen var ifølge foreningen 1,6 procent i de to første kvartaler af 2019. Han erkender, at danske fiskere har haft problemer med at registrere, hvilket dog "er blevet bedre":

- Man skal lave et stykke arbejde for at få disse fisk pillet fra og målt op, og det har måske været langsomt i optrækket. Jeg siger bare, at de mængder, der er her, er forsvindende små mængder.

Hos Our Fish argumenterer man for, at de lave fangsttal for undermålere - og for store torsk - bør give anledning til, at man beskytter fiskeriet yderligere.

- Det (ulovlig udsmidning) kommer ikke nogen til glæde. Det ødelægger bare fremtiden for fiskeriet i Nordsøen. Det synes vi, er meget alvorligt, siger kampagneansvarlig hos Our Fish Berit Asmussen.

Organisationen appellerer til, at overvågning og kontrol øges på fiskefartøjer.

Fiskeriministeren har mandag meddelt, at man med kameraer vil overvåge fiskeriet af jomfruhummere, hvor der også landes torsk som bifangst.

Det initiativ finder Our Fish "alletiders", og man håber på en hurtig implementering. Men det er ikke nok, mener Berit Asmussen.

- Det er slet ikke nok. For det handler kun om en del af fiskeriet, siger hun og understreger, at det blandt andet ikke omfatter selve torskefiskeriet.