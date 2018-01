Vagtbranchen kritiserer politiet for manglende kontrol

Det skriver Jyllands-Posten.

To af branchens største virksomheder, G4S og Securitas, meddeler, at politiet ikke tjekker, om de ansatte i branchen har deres tilladelser i orden. Det til trods for at politiet ofte er i kontakt med vagter.

Det betyder, at danskerne risikerer at hyre eller støde på uniformerede vagter, som ikke har den lovpligtige uddannelse eller bestået det nødvendige baggrundstjek fra Rigspolitiet, advarer Sikkerhedsbranchen og VSL.

- Vagter i hele landet kommer i folks private hjem, når folk ikke er hjemme, og de er i fysisk kontakt med borgere dagligt.

- Danskerne har krav på vished om, at når de møder en vagt, så har vedkommende uddannelse og legitimation i orden, siger formanden for VSL, Peter Jørgensen til Jyllands-Posten.

- Det her er et udtryk for det generelle problem, at politiet ikke har styr på vagtbranchen. Politiets grundholdning synes at være, at så længe man ikke har problemer med vagterne, er det fint, siger Kasper Skov Mikkelsen, direktør i Sikkerhedsbranchen.

Rigspolitiet har tidligere oplyst til Jyllands-Posten, at 12.715 danskere i dag har et aktivt vagtkort, der fungerer som tilladelse til at arbejde professionelt som vagt.

Men VSL og Sikkerhedsbranchen anslår, at antallet af aktive vagter i branchen reelt er langt lavere - nemlig omkring 6000.

Dermed florerer flere tusinde vagtkort, som potentielt kan bruges som falsk id af tidligere vagter eller andre. Og det svækker hele branchens troværdighed.

Det mener VSL og Sikkerhedsbranchen, der flere gange har anmeldt vagtvirksomheder for ikke at have styr på legitimationen.

På Facebook ligger offentlige opslag, hvor private, virksomheder og festarrangører specifikt efterspørger personer uden vagtkort til at varetage vagtarbejde.

- Det er himmelråbende, siger VSL-formand Peter Jørgensen til Jyllands-Posten.

Rigspolitiet vil ikke udtale sig om kritikken, men oplyser, at man har valgt at indkalde parterne i branchen til et møde, hvor forholdene skal diskuteres.