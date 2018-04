Camp Adventure, der skal til at bygge et 45 meter højt udsigtstårn på Sydsjælland, har fået et lån fra Vækstfonden på over 10 millioner kroner. Det største lån, som en anden virksomhed har fået i Region Sjælland, er på 15 millioner kroner. Illustration: Effekt

Vækstfonden nåede ikke sjællandske finansieringsmål

Når erhvervskundedirektør Anders Christian Andersen fra Vækstfonden kigger i udlånstallene for 2017, ser han ikke helt det, han havde forventet at se. For knap et år siden sagde han til ErhvervsAvisen Sjælland, at han forventede, at fonden ville øge sine vækstlån i regionen med 20-30 millioner kroner. Det ville være et led i fondens øgede fokus på at skabe vækst uden for landets største byer.