Se billedserie Julie Kaas Haislund er uddannet revisor med mere end 10 års erfaring. Avernus holder til på tredje sal ved Axeltorv i Næstved, og når coronarestriktionerne tillader den slags fornøjelser, skal de gode resultater fejres med fredagsbarer på kontorets tagterrasse med udsigt over Sct. Peters Kirke. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Væksteventyr for rådgivnings- virksomhed i Næstved Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Væksteventyr for rådgivnings- virksomhed i Næstved

Erhverv - 27. april 2021 kl. 06:59 Kontakt redaktionen

Af Jeppe Sahlholdt Christensen

I porten ved Axeltorv 5 i hjertet af Næstved står rådgivningsvirksomheden Aver- nus på dørskiltet ved tredje sal. Derfra har seks økonomer og revisorer tilbudt økonomisk rådgivning til Næs­tveds små- og mellemstore virksomheder i lidt mere end et år. I dag er Avernus i vækst og har kunder fra hele landet. Det skyldes især den transformation, som virksomheden har haft det seneste år, som i dette forår foreløbigt er kulmineret med to nye stillingsopslag og flere kunder.

I stedet for kun at tilbyde kunderne klassisk bogføring et par gange om året, har Avernus lyttet til kundernes behov og skabt coachingforløb om ledelse, og i stedet for sporadisk rådgivning, snakker Avernus rådgivere sammen med kunderne op til flere gange om ugen.

- Vi skulle lige finde os til rette på markedet, og bogføringen skulle selvfølgelig være på plads, men nu er vores største fokus at digitalisere vores kunders virksomheder, og gøre vores kunder til bedre ledere, siger Julie Kaas Haislund fra Avernus.

Givet pote Mange af de 150 kunder, som Avernus rådgiver, er mindre selvstændige virksomheder, som selv har siddet med regnskaber og bilag i weekenderne og om aftenen, fortæller Julie Kaas Haislund.

Derfor er selve bogføringen stadig en kerneopgave i Avernus.

Men Julie Kaas Haislund og hendes kolleger bruger også tid på at undervise de kunder, som eksempelvis stadig sender fysiske bilag, om digitalisering.

- Vi har rigtigt mange håndværkere, som vi kan hjælpe med at blive digitale. Der er utroligt nok stadig mange kunder, som render rundt med fysiske bilag, og der kan vi vise dem, at med en app på telefonen, så kan du tage et billede af bilaget, så ordner vi resten, siger Julie Kaas Haislund, og fortsætter:

- Mange håndværkere er dårlige til det digitale, så én ting er at digitalisere deres bogholderi, men vi arbejder også med at gøre deres tidsregistrering og lønning af medarbejderne digital, så vi også gør deres hverdag bedre.

Særligt det sidste år har Julie Kaas Haislund mærket på kunderne, at de ønsker flere møder og mere personlig rådgivning. Derfor har stilskiftet om mere digitalisering givet pote for både Avernus og kunderne, fordi de fleste møder i dag, også foregår digitalt på grund af coronakrisen.

Videomøder Men den øgede efterspørgsel på rådgivning skyldes også i høj grad coronakrisen, som særligt er gået ud over de små- og mellemstore virksomheder, som Avernus rådgiver.

- Nogle af vores kunder har ikke så meget ledererfaring, og ofte har de kun dem selv at sparre med, så vi har lagt øre til rigtigt mange bekymringer det sidste år, siger Julie Kaas Haislund.

Hun og hendes kolleger snakker ofte med kunderne flere gange om ugen, og de fleste møder er blevet omlagt til videomøder.

Og selvom det har været svært for Avernus i et år med vækst ikke at kunne møde sine kunder fysisk, så har de også lært en masse.

- Til at starte med var det en kæmpe hurdle for os, ikke at kunne se kunderne rigtigt i øjnene. Både fordi vi er i vækst, men også i forhold til at skaffe nye kunder, og fortsætter:

- Så vi var bekymrede, især da vi lagde stilen om, og de første par måneder sidste forår var utroligt hårde for os, men siden vi alle seks er kommet tilbage på kontoret, er vi blevet langt bedre til at ringe kunderne op for at høre, hvordan det går med dem, og hvordan corona påvirker dem, siger Julie Kaas Haislund.

Ægteskabelig rådgivning Netop fordi så mange af kunderne typisk er selvstændige erhvervsdrivende, har en af Avernus fornemmeste opgaver været at rådgive virksomhederne om lønkompensation under nedlukningerne af samfun- det.

- Det er gået rigtig godt, og nu tør kunderne ringe og spørge om ting, fordi vi kender hinanden så godt. Mine kunder kan finde på at spørge om min søn, og jeg ved også hvad der sker i deres liv. Vi har kendt hinanden i så mange år, og det sidste år har været enormt hårdt for dem, og nu er der altså kunder, jeg er på kram og på søde med, siger Julie Kaas Haislund.

På kontoret bliver der joket med, at Avernus efter corona er begyndt at tilbyde anden rådgivning end kun økonomisk.

- Nogle af vores kunder er mand og kone sammen, og så kan der jo godt komme nogle gnidninger. Så snakker man først med den ene, og så den anden. Så den slags ægteskabsrådgivning kan vi også tilbyde, siger Julie Kaas Haislund.