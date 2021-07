Vaccinesalg hjælper Johnson & Johnson til at tjene 40 milliarder

Den amerikanske medicinalvirksomhed Johnson & Johnson, der har udviklet en vaccine imod coronavirus, har øget både sit salg og sin indtjening.

Det viser selskabets regnskab for andet kvartal, der er offentliggjort onsdag.

Samlet har Johnson & Johnson solgt for 147 milliarder kroner i kvartalet. Det er en stigning på 27,2 procent i forhold til samme kvartal sidste år.

Med til at løfte salget har været en vækst i den farmaceutiske forretning, hvor der alene er solgt for 80 milliarder kroner. Det er en vækst på 17,2 procent.

Salget af selskabets coronavaccine ligger i den farmaceutiske forretning.

Af regnskabet fremgår det, at coronavaccinen i andet kvartal har solgt for over en milliard kroner. Sammen med første kvartal giver det for første halvår et samlet salg på næsten 1,7 milliarder kroner.

Det større salg i andet kvartal har hjulpet Johnson & Johnson til at tjene 40 milliarder kroner. Det er en stigning på 73,1 procent i forhold til året før.

For hele 2021 regner Johnson & Johnson med at få et samlet salg på mellem 593 og 598 milliarder kroner. I den forventning udgør salget af coronavaccinen 16 milliarder kroner, viser regnskabet.

Vaccinen fra Johnson & Johnson, der kun skal vaccineres med én gang for at være færdigvaccineret, er tidligere blevet taget ud af det officielle program for vaccinationer i Danmark.

Det skyldes risikoen for en sjælden, men alvorlig bivirkning, hvor man ser en usædvanlig kombination af blodpropper, blødninger og et lavt antal blodplader.

Vaccinen er dog sidenhen blevet omfattet af en tilvalgsordning, så det er muligt at tilvælge vaccinen. Beslutningen blev truffet af et flertal i Folketinget.

Også vaccinen fra AstraZeneca er en del af tilvalgsordningen. Den vaccine skal der dog vaccineres med to gange i stedet for blot én gang.