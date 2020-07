VW-kunder kan nu sagsøge virksomheden for snydemotor

EU-forbrugere skal have mulighed for at sagsøge bilproducenter ved domstole i forbrugerens hjemland, hvis de har købt en bil med snydemotor.

Det fremgår af en dom fra EU-Domstolen torsdag.

Dommen gør det muligt for tusindvis af VW-kunder i EU at sagsøge producenten for at have udstyret biler med en software, som fik det til at se ud, som om bilen var mere miljøvenlig, end det egentlig var tilfældet.