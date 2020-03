Artiklen: PostNord frifindes for urent trav på kritisk tidspunkt

En ekstern revisionsundersøgelse har afkræftet en række alvorlige beskyldninger om urent trav i PostNord.

Det bekræfter Transportministeriet onsdag. Beskyldningerne kom på et tidspunkt, hvor politikerne skulle tage stilling til en større millionindsprøjtning til postvirksomheden.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) er tilfreds med undersøgelsens resultater.

- Jeg er meget tilfreds med, at der ikke er hold i dem (påstandene, red.). Det understøtter min tillid til Post Danmarks ledelse, siger han i en skriftlig kommentar.

Folketingets transportordførere blev i december sidste år gjort bekendt med et anonymt brev.

Her blev det påstået, at der skete en sammenblanding af økonomien i PostNords brevforretning og datterselskabet PostNord Logistics, der opererer i konkurrence med private aktører.

Det vakte opsigt, fordi det skete et tidspunkt, hvor Folketinget skulle tage stilling til en hastende pengetilførsel på over 100 millioner kroner. Det skulle forlænge PostNords befordringspligt i Danmark med et halvt år.

Også transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) er tilfreds.

- Resultatet foreligger nu, og den klare konklusion er, at alle påstande er blevet afvist.

- Det er jeg naturligvis glad for, for det er beskyldninger, som vi ikke bare kan have hængende i luften. Det er en pure frifindelse, siger han til erhvervsmediet Finans.dk.

Ordførerne er onsdag blevet orienteret om konklusionerne i undersøgelsen, der er blevet udarbejdet af Deloitte.

- Vi har afsluttet den i kommissoriet beskrevne uvildige undersøgelse og kan afkræfte påstandene i det anonyme brev, udtaler partner i Deloitte Lynge Skovgaard i en pressemeddelelse.