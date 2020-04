V og R: Hurtig udbetaling af faste udgifter haster også

Begge partier påpeger, at kun et fåtal af virksomheder har modtaget kompensation for deres faste omkostninger, som er en anden hjælpepakke.

- Straksudbetalingen af lønkompensation betyder desværre ikke, at vi er i mål endnu. For det er ikke kun løn, der skal betales nu her.

- Det er også huslejen, leasingkontrakterne og en lang række af andre faste omkostninger, siger Tommy Ahlers (V), der er medlem af Erhvervsudvalget, i en skriftlig kommentar.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) foreslår onsdag at udbetale lønkompensation med det samme og at udskyde kontrollen af ansøgningerne om milliardhjælp.

Det er der flertal for, men Venstre og De Radikale savner altså mere.

En undersøgelse fra interesseorganisationen SMVdanmark, der repræsenterer små og mellemstore virksomheder, viser, at et fåtal af virksomheder har fået kompensation for faste udgifter.

Blandt de virksomheder, der har søgt, har kun to procent modtaget pengene.

- Rigtig mange små og store virksomheder mangler stadig at modtage hjælpen for de omkostninger, og det er helt afgørende, at erhvervsministeren sørger for, at samtlige hjælpeordninger kan komme ud til virksomhederne, hvis vi skal holde hånden under danske arbejdspladser, siger Tommy Ahlers.

Og De Radikale er enige.

- Vi vil meget gerne se på, hvordan vi kan få skub i det, for det er der også behov for. Det skal også gå hurtigere, siger erhvervsordfører Katrine Robsøe (R).

Hun glæder sig dog over onsdagens melding.

- Der er meget stort behov for, at pengene kommer ud til virksomhederne - både lønkompensation og kompensation til selvstændige, siger hun.