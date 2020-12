Uventet stort antal melder sig ledige i USA

For anden uge i træk stiger antallet af nytilmeldte ledige i USA. Antallet er højt, vurderer økonom.

Endnu 885.000 amerikanere meldte sig ledige i sidste uge. Det viser tal fra USA's beskæftigelsesministerium.

Opgørelsen viser, hvor mange amerikanere der her meldte sig ledige og søgte om arbejdsløshedsforsikring.

Det er anden uge i træk, at antallet er stigende. Ugen før meldte 862.000 amerikanere sig ledige.

Det er samtidig flere nytilmeldte ledige end forventet. Økonomer havde forventet 818.000 ledige ifølge Bloomberg News.

Antallet er højt. Det vurderer Anders Christian Overvad, der er økonom hos Arbejdernes Landsbank.

- Selv under de værste uger af finanskrisen var der aldrig over 700.000 tilmeldinger om ugen.

- Det vidner om, hvor svær tid den amerikanske økonomi står i, skriver han i en kommentar.

Antallet af fortsatte ledige amerikanere faldt til 5,5 millioner, hvilket er tæt på 300.000 færre end ugen før.

Reelt set er antallet af arbejdsløse amerikanere dog højere. Det skyldes, at der også er særlige pandemiordninger, som nogle er tilknyttet. Derudover er der også amerikanere, der ikke får understøttelse.

De mørke tal kommer, netop som ledere i Kongressen forsøger at blive enige om en hjælpepakke på 900 milliarder dollar til virksomheder og arbejdsføre, som er blevet ramt hårdt af coronakrisen.

Økonom Anders Christian Overvad vurderer, at det er en svær tid for den amerikanske økonomi.

Selv om der ikke er enighed om en ny hjælpepakke endnu, er han dog optimistisk omkring udsigterne til det.

- Der er politisk vilje til at holde live i den økonomiske genopretning også i den amerikanske centralbank, vurderer han.

Samtidig er udsigterne til en coronavaccine også bedre, end de var for en måned siden, lyder det.

Når situationen i USA er interessant i Danmark, skyldes det, at det står for en stor del af den danske eksport. Dermed påvirker det også Danmark, hvis økonomien i USA halter.

Ifølge Anders Christian Overvad kan vi dog glæde os over, at det særligt er medicin, vi eksporterer til USA. Og det er der brug for, uanset hvordan økonomien ellers har det.

- Denne krise har dog ramt arbejdsmarkedet særdeles hårdt, og derved er der også en risiko for, at mange amerikanere mister deres sundhedsforsikring.

- Derved er der en risiko for, at medicineksporten ikke vil være den stødpude, vi er vant til, advarer han i en kommentar.