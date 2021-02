Uventede milliarder fra pensionsskat vælter ind i statskassen

Statens indtægt fra skat på afkast af pensioner ser ud til at blive dobbelt så stor i 2020 som forventet.

Statens indtægter fra den skat, danskerne betaler af deres afkast på pensionsopsparinger, bliver for 2020 langt større end forventet.

Det skriver Børsen.

I december forventede Finansministeriet en indtægt på 20 milliarder kroner, men kan nu se frem til at få næsten dobbelt så meget i kassen.

Det vurderer Troels Kromand Danielsen, der er cheføkonom i Nykredit.

- Pengene fra pensionsafkastskatten vælter ind i statskassen i et omfang, som overgår Finansministeriets forventninger, og min vurdering er, at det samlede beløb, der kommer ind i pensionsafkastskat, lander lige under 40 milliarder kroner, siger han til Børsen.

De ekstra milliarder fra afkastskatten kommer på et godt tidspunkt, fordi dansk økonomi er belastet af coronakrisens mange negative påvirkninger. Blandt andet færre indtægter i skat fra personer, der er blevet ledige.

- Det betyder, at det underskud, vi ser ind i for 2020, bliver mindre, siger Frederik I. Pedersen, 3F's cheføkonom, til Børsen.

I Økonomisk Redegørelse i december 2020 forventede Finansministeriet et underskud på de offentlige finanser på 81 milliarder kroner.

Det beløb lander i stedet på cirka 61 milliarder, hvis pensionsafkastet ender med at give indtægter dobbelt så store som forventet.

Finansministeriet har ifølge Børsen ikke haft tid til at kommentere på de større end forventede indtægter fra pensionsafkastskatten.