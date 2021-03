Unicon har allerede investeret i hybride betonbiler med emssionsfri aflæsning på byggepladserne. Foto: Unicon

Send til din ven. X Artiklen: Unicon vil være førende på bæredygtig beton Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unicon vil være førende på bæredygtig beton

Erhverv - 02. marts 2021 kl. 07:02 Kontakt redaktionen

Af Anders Spanggaard Unicon er Danmarks største færdigbetonproducent og den betonproducent i Danmark, som har den største volumen. Derfor påligger der også Unicon et særligt ansvar for at gå foran på bæredygtighed.

Udvikling af CO2-reducerende betonløsninger, højere ressourceeffektivitet, emissionsfrie byggepladser og højeste fokus på sikkerhed. Det er hovedinitiativerne, der skal tegne retningen for Unicons arbejde med bæredygtighed i hele organisationen frem mod 2030, og som blandt andet skal føre til en 50 procent CO2-reduktion sammenlignet med udledningerne ved betonproduktion og -levering i 2019.

Allerede i 2020 rundede Unicon en række vigtige milepæle: Investeringer i flere hybride betonbiler med emissionsfri aflæsning på byggepladser, øget genanvendelse af beton, som sparer tonsvis af jomfruelige råmaterialer, lancering af ny CO2-reduceret beton, der har op til 25 procent lavere CO2-aftryk sammenlignet med branchegennemsnittet, og slutteligt udrulningen af en nul-arbejdsulykker-plan for produktion, transport og levering af færdigbeton.

Beton - et grundelement Ifølge Unicons direktør, Jan Søndergaard Hansen, er bæredygtighed en integreret del af betonvirksomhedens forretningsstrategi:

- Beton er et grundelement i byggeriet - både nu og i fremtiden. Det er derfor vores målsætning at tage ansvar og indtage en førerposition i markedet ved at tilbyde grønne løsninger, der gør det enkelt at bygge bæredygtigt i beton - og derved bidrage til at trække byggesektoren i en mere bæredygtig retning. Det ønsker vi at forpligte os til med offentliggørelsen af vores roadmap frem mod 2030, forklarer Jan Sønder Hansen og tilføjer.

- Med vores igangværende og kommende initiativer har vi valgt at gå forrest. Vi vil være byggebranchens bæredygtige fundament - og det er en ambition, som kræver en enorm indsats over de kommende år. Vi har dog allerede sat handling bag vores mål, og den indsats kulminerede foreløbigt, da vi i starten af året lancerede vores nye, CO2-reduceret beton med op til 25 procent CO2-besparelse, der samtidig kan leveres emissionsfrit på byggepladserne med vores nye hybride betonbiler.

Unicon er i dag engageret i en lang række samarbejder, der tæller alt fra branchefællesskaber som Dansk Byggeris Bæredygtig Beton initiativ, som arbejder for at sikre en grøn omstilling i betonbranchen og byggeriet som helhed, over cirkulære initiativer, der sikrer øget genanvendelse af beton og en højere ressourceeffektivitet, til enkeltstående samarbejdsprojekter med ambitiøse bygherrer, som har modet og viljen til at investere i nye løsninger. Netop den slags partnerskaber er essentielle for en fortsat bæredygtig udvikling i byggeriet:

- Vi er dybt afhængige af, at vi løbende kan etablere nye samarbejder med visionære bygherrer - private såvel som offentlige - om ambitiøse byggeprojekter, der kan bidrage til at flytte grænserne for, hvad der i dag er muligt. Med bæredygtighed øverst på dagsordenen oplever vi, at flere og flere er villige til at udfordre de nuværende standarder, og det giver os i stigende grad mulighed for at føre udviklingsprojekter ud i livet, som efterfølgende kan gøres til nye standarder, fortæller Jan Søndergaard Hansen.

Krav og belønning Han understreger, at der fortsat ligger en stor opgave i at gøre valg af bæredygtige betonløsninger til normen for de mange fremfor et tilvalg for de få. Jan Søndergaard Hansen tror på en blanding af krav og belønning, hvorfor Unicon er fortaler for, at fremtidige revideringer af bygningsreglementet skal medføre krav til maks. CO2 pr. kvadratmeter i bygningens levetid, mens bæredygtighedscertificeringer i højere grad skal belønne bygherrer for valg af nye CO2-reducerede betonløsninger:

- Bæredygtige betonløsninger skal udbredes fra prestigeprojekterne i de større byer til alle afkroge af byggebranchen i hele landet, så de grønne løsninger bliver det naturlige valg. Vi tror på den markedsudvikling, og vi vil bidrage til at understøtte den ved løbende at implementere grønne teknologier i vores standard- sortiment. Det er helt i tråd med branchens fælles mål formuleret i Bæredygtig Beton initiativet, der skal sikre, at betonbranchen forbliver en del af løsningen og bidrager til den nationale målsætning, lyder det fra Jan Søndergaard Hansen.