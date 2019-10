Unge skal udvikle sendefladen på ny radio

Men sikkert er det, at stationen, der skal henvende sig til unge, vil bruge sine partnerskaber til at inddrage unge i sine udsendelser.

Det fortæller kanaldirektør Ann Lykke Davidsen, efter at Loud tirsdag har vundet udbuddet om en ny offentligt støttet DAB-kanal.

- Én ting er radioen, som bliver vores dna. En anden ting er at skabe et brand og skabe et Loud, hvor Loud er et sted, man kan komme hen som ung og deltage i den demokratiske debat.

- Nogle gange vil det være på sociale medier, nogle gange i form af lyd og andre gange i form af events, siger Ann Lykke Davidsen.

Bag radio Loud står en kreds af ni lokalradiostationer, Roskilde Festival, Nationalmuseet, teatret Mungo Park og Danske Studerendes Fællesråd.

Radio Loud kommer både til at lave nyhedsudsendelser, debat- og kulturprogrammer, satire, musikprogrammer og reportage.

- De unge vil være med til at udvikle det og påvirke det, siger Ann Lykke Davidsen om radioens indhold.

Hun henviser til, at radioen via sine partnere - eksempelvis Danske Studerendes Fællesråd - har en bred adgang til unge, der kan sætte sit præg på radioen.

- Vi giver jo ikke radioen til unge, der aldrig før har lavet radio. Men vi lytter til dem, og ud fra det vil vi skabe et brand sammen med dem, siger hun.

Foruden radio Loud søgte Radio24syv og DK4 Radio om tilladelse til at sende fra den nye DAB-kanal. Ann Lykke Davidsen følte sig "overhovedet ikke" sikker på, at netop hendes radiostation ville vinde udbuddet.

- Jeg vidste godt, at vi havde fat i noget, og at timingen var rigtig. Der var et momentum her i forhold til at skabe konstruktiv journalistik og at skabe lyd på en ny måde. Så var det bare at krydse fingrene, siger hun.

Netop konstruktiv journalistik er et af de områder, som Loud vil sætte ekstra fokus på. Præcis hvordan journalistikken bliver konstruktiv, uddyber Ann Lykke Davidsen ikke.

Og hvordan Loud kommer til at lave radio "på en ny måde", må lytterne vente med at finde ud af, til stationen går i luften 1. april 2020.

- Nu skal vi i gang med at skabe hele dette univers, siger kanaldirektøren.