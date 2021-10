Se billedserie Fotostudierne fås i fire forskellige størrelser. I dette kan man for eksempel fotografere tøjmodeller.

Unge selvstændige skaffer gode produktbilleder til din webshop

Erhverv - 21. oktober 2021 kl. 11:52 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Det tager tid at tage gode billeder af varerne til en webshop. Og bagefter skal der også bruges tid på at efterbearbejde billederne. Det konstaterede Gustav Grøn Risager Clausen, da hans far for fire år siden bad ham om at hjælpe at få taget billeder til den webshop, som forældrene drev.

- Jeg gik i gymnasiet på det tidspunkt, og jeg syntes, at det tog alt for lang tid, så jeg tænkte, at der måtte findes en bedre løsning, fortæller Gustav Clausen, og så gik han i gang med at google og researche.

På den måde fandt han frem til det polske firma Orbitvu, der producerer fotostudier med tilhørende software, så det er nemt og hurtigt at tage produktbilleder selv. Hans far Morten Clausen købte sådan et fotostudie, og Gustavs fritidsjob var at tage billeder både for farens virksomhed og for andre.

- Vi var nogle af Orbitvus første kunder i Danmark, og da det viste sig, at de manglede en distributør i Skandinavien, så foreslog jeg, at det kunne jeg være, fortæller Gustav Clausen.

Han fik sin gode ven David Samuel Holsko med på ideen og de to blev selvstændige erhvervsdrivende samtidig med, at de gik i 3. g på Nærum Gymnasium med Morten Clausen som den tredje co-founder. Siden er Johannes Skifter også blevet en del af virksomheden, der hedder Orbitvu Nordic og ligger i Nivå.

Små og store fotostudier De mobile fotostudier kommer i flere størrelser. De kan beskrives som en kabine med lys og kamera monteret. Produktet lægges på en roterende plade, så der kan tages billeder forfra, bagfra og fra siderne eller i et 360 graders forløb, som mange webshops bruger i dag. De mindste fotostudier, der for eksempel kan stå på et bord, bruges til bl.a. smykker, mens de større kan fotografere tøjmodeller eller møbler. Alt fra indstilling af lys til baggrund foregår automatisk, ligesom optagelserne og det videre arbejde med billederne foregår fra computeren.

- Man behøver ikke at være fototekniker for at betjene det, understreger Gustav Clausen.

- Vi har både en del større kunder og også startups, siger David Holsko og fortæller, at virksomheder som Flying Tiger, Lyko og Bootzt er på listen over kunder.

- Det var en drømmekunde, da vi fik Bootz og Sportsgroup, og vi kan nu mærke, at folk begynder at tale om os, så vi får kunder gennem "word of mouth", supplerer Gustav Clausen.

Stigende omsætning Den stærke kundebase betyder, at de unge direktører kan trække deres første løn ud i år, hvor regnskabsåret for 2021 styrer mod sit første overskud med en omsætning på seks millioner kroner. Omsætningen forventes at ligge omkring de 10 millioner for 2022, men vejen hertil har været hårdt arbejde fortæller Gustav og David, der i dag begge studerer til ingeniør på DTU sideløbende med, at de driver forretning.

- Den største udfordring var, at vi startede med nul erfaring og skulle lære det hele fra bunden, siger David Holsko.

- Ja, alt fra digital marketing til skandinavisk businessetik og hvordan man taler med kunder, tilføjer Gustav.

En af de første hurdler var at være to 18-årige drenge, der stillede sig op på messer og konferencer for at sælge deres produkt.

- Vi bliver taget alvorligt, selv om vi er så unge, men mange ved ikke, at der findes en bedre løsning, end den de bruger i dag, så det med at tale med kunderne på den rigtige måde var lige noget, der skulle læres, siger Gustav.

Rundt i Norden En anden læring har været at få indberettet moms til tiden, men den største ærgrelse var da 100.000 kroners investering i markedsføring faldt til jorden, fordi Danmark og resten af verden lukkede ned på grund af corona.

Rygtet om det smarte fotostudie har dog spredt sig så meget, at Orbitvu Nordic er ved at få godt tag i det danske og svenske marked, mens indsatsen på det norske og finske marked har været påvirket af, at man ikke kunne rejse på grund af corona, men nu er der også åbninger der, fortæller de to selvstændige.

Corona har også været en fordel, for mange forretninger måtte i en hast oprette webshops og særlig i modebranchen er konkurrencen så hård, at mange blev opmærksomme på, hvor de kunne forkorte vejen til markedet. Der fandt mange ud af, at det er den fordel at kunne tage produktbillederne selv.

Derfor har Gustav, David og Johannes nu lært de skandinaviske lande rigtig godt at kende, for når en kunde leaser eller køber et fotostudie, så rykker en af de tre ud for at stille det op og lære virksomhedens medarbejdere, hvordan de bruger studiet og det tilhørende system.

- Det er fedt at stå for og lave noget selv. Vi er selv ansvarlige, og hvis der skal ske noget, så skal vi selv sætte det i gang, siger David Holsko.

På længere sigt håber Gustav Clausen også, at de to ingeniørstuderende kan udvikle ny software indenfor ecommerce.

- Det, der driver os er at lærer virksomheder at kende. Vi snakker med mange forskellige forretningsdrivende og oplever, hvilke problemer de har, og så opstår ideerne, siger Gustav Clausen,