Se billedserie Såmaskinen er ikke monteret endnu, men det bliver den, når Anton Petersen skal ud at arbejde - forhåbentlig senere i april og i maj. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Ung iværksætter har fået travlt fra start Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ung iværksætter har fået travlt fra start

Erhverv - 22. april 2021 kl. 12:53 Af Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen

Til daglig arbejder han som jordbrugsmedarbejder på Kiselgården ved Ugerløse, men i fritiden går 17-årige Anton Petersen fra Nyrup og får gode idéer.

En af dem har han nu gjort til virkelighed: Han har - i samarbejde med sin far - etableret et firma, der tilbyder kommuner, virksomheder og private at lave blomsterstriber på eksempelvis markarealer eller kedelige græsplæner.

Det gør Anton Petersen med hjælp fra en stennedlægningsfræser, der har fået monteret en såmaskine til at så blomsterstriber med.

Det er vildt Der er tale om vilde blomster, der ikke alene er smukke at se på, men også er et paradis for bier, insekter og sommerfugle.

Projekter omkring større biodiversitet er der allerede en del af - over hele landet.

Tidligere på måneden udfordrede miljøminister Lea Wermelin (S) alle landets 98 kommuner til at have den vildeste natur i Danmark og være med i en konkurrence. Lokalt, hvor Landevejsgaard ligger, er der allerede tiltag i gang: Sorø Kommune er en del af »Vild med vilje«. Siden 2018 har græsser og urter på udvalgte græsplæner i kommunen fået lov til at vokse lidt vildere. Formålet er at skabe varieret blomsterflor henover året, der kan sikre nektar og pollen til sommerfugle, vilde bier og andre insekter.

Naturen tilbage Men det var faktisk »bonderøven« fra DR1, Frank Erichsen, der især inspirerede Anton Petersen, som bor på Landevejsgaard på Vanløsevej nær Nyrup.

- Jeg så »Giv os naturen tilbage«, hvor han er ude for at få borgere og erhvervsliv med på tiltag, der kan redde sommerfugle, bier og vilde planter. Den sag synes jeg er vigtig, og så tænkte jeg, om jeg kunne gøre det til en forretning. Jeg havde ikke hørt om så mange andre, der havde gjort det til en levevej, fortæller Anton Petersen.

Materiellet til fræsning og såning koster omkring 100.000 kroner. Hans forældre har investeret 50.000 kroner i projektet. De resterende 50.000 kroner har Anton Petersen selv sparet op gennem flere år.

- Jeg er ikke sådan en, der bruger mange penge, så jeg har bare sparet op, når jeg har fået nogle i gave, og så har jeg arbejdet en del på gården her, fortæller Anton Petersen.

Forrygende start Tidligere på året reklamerede han lidt for sit nye firma - og fik en overvældende respons.

Faktisk væltede det ind med bestillinger fra mange dele af især Midt- og Vestsjælland. Så mange at det var svært for far og søn at få svaret alle.

Nu venter der Anton Petersen et særdeles travlt forår. Lige så snart jordtemperaturen er lidt højere, kan han komme i gang med stennedlægnings-fræser og såmaskine ude hos alle dem, han har lavet aftale med. April og maj er de måneder, hvor de vilde blomsterfrø skal sås.

- Der har været så stor interesse for det her, at jeg må hente hjælp hos både min far og andre i familien, når sæsonen går i gang, siger en stolt Anton Petersen, der er indstillet på at tage fat: Fra arbejdstiden slutter på Kiselgården, til han ikke orker mere om aftenen.

Han forventer også, at weekenderne skal tages i brug for at nå alle ordrene.

- Når det er noget, der er sjovt, og jeg samtidig kan se, at jeg kan tjene nogle penge på det, så kan jeg sagtens det hele, lyder det fra Anton Petersen.

Især mange private kunder har meldt sig på banen til at få sået vilde blomsterfrø. Anton Petersen og hans far drømmer om, at også flere store virksomheder i området lader blikket falde ud på de kedelige græsplæner, der ofte er anlagt ved bygningerne. Måske kan det erstattes af en vild blomstereng til glæde for biodiversiteten?

- Mange tror, at det bliver sådan noget rodet noget, og at det skader firmaets brand. Men det vi etablerer er »kontrolleret vildt«, mener Anton Petersen.

Du kan komme i kontakt med Anton Petersen via mailen info@landevejsgaard.dk.