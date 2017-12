Se billedserie - Ourdio runder snart 4000 brugere, men antallet skal op på 10.000, før app?en bliver interessant for investorer, fortæller Anders Holm-Jensen. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Ung advokat satser på den sociale jukebox

Erhverv - 14. december 2017 kl. 06:33 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det hele handler om brugere lige nu. Ourdio er ved at runde 4000, men antallet skal op på 10.000, før app'en bliver interessant for investorer. Med den nuværende vækst vil det mål blive nået om et års tid.

Sådan fortæller den 32-årige advokat Anders Holm-Jensen, der bor med sin familie i Kalundborg. Den unge advokat sagde sit tidligere advokatjob op for at fokusere på app-projektet »Ourdio - den sociale jukebox«, og ved at flytte fra København til Kalundborg er familiens leveomkostninger reduceret til det halve.

- Markedsføring af app'en er imidlertid noget, som koster mange penge, og den aktuelle vækst er derfor »organisk« og langsommere. Der kommer 400 nye brugere pr. måned, nævner den unge advokat-iværksætter.

Han har efter at have færdigudviklet Ourdio sammen med sin businesspartner Andreas Bott Kristensen fået nyt arbejde som advokat. Det er i København som medarbejder i Synch, der er et forretningsorienteret advokatfirma med speciale inden for innovation og teknologi.

Hvad er det så, som »Ourdio - den sociale jukebox« helt præcist kan?

Alle gæster kan tilføje deres yndlingssange til playlisten og stemme på de andre. Den sang med flest stemmer bliver spillet som den næste.

Anders Holm-Jensen fortæller, at Ourdio blev skabt for at løse nogle af de udfordringer mennesker møder, når de lytter til musik sammen med andre.

