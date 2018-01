Underskudsgivende Coop-butikker er truet af ny strategi

Han står over for at skulle finde trecifrede millionbesparelser, og det kommer blandt andet til at ske ved hjælp af butikslukninger.

- Vi skal hele tiden sørge for at have et butiksnet, hvor det, vi kalder den røde hale - nemlig butikker med kroniske underskud - skal være så kort som muligt, siger Bolander til avisen.

Ingen af Coops kæder er i princippet fredet. Heller ikke de butikker, der er medvirkende til at holde mindre bysamfund i live.

Det endda på trods af, at der i Coops vedtægter står, at man skal påtage sig et socialt ansvar.

- Vi vil gerne mobilisere borgerne i byen og gøre alt, hvad der er muligt. Når det er prøvet, og det ikke hjælper noget, så lukker vi, siger Lasse Bolander.

Den nye strategi blev vedtaget af Coops landsråd i november.

Det har tidligere været fremme, at Fakta, Kvickly og Brugsen-butikkerne skulle lægges sammen i én kæde, men den plan blev droppet.

På trods af besparelserne er der ikke udsigt til store Coop-overskud de kommende år.

Det skyldes ifølge Lasse Bolander, at supermarkedsgiganten står over for store it-investeringer.