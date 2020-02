Umuligt at købe svinekød produceret på bæredygtigt soja

Det skyldes, at der på pakkerne i supermarkederne ikke står, hvor det foder, som danske landmænd fodrer deres grise med, stammer fra.

- Svinekød er et af de produkter, hvor man som forbruger ikke har en chance for selv at træffe et valg, siger generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden Bo Øksnebjerg.

- Du kan ikke gå ned i supermarkedet og sige, at du kun vil have svinekød, der er produceret på ansvarligt dyrket soja, for det findes ikke. Vi er tvangsindskrevet til at købe svinekød, der er produceret på den dårlige soja.

Rapporten fra WWF Verdensnaturfonden vurderer, at 65 procent af den samlede import af soja til danske svin kommer fra lande som Brasilien, Argentina og Paraguay, hvor der er høj risiko for ulovlig afskovning.

Stort set samme resultat kommer forskere fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet til.

- Der er med andre ord en direkte kobling fra ulovlig rydning af skov til det svinekød, vi danskere kan vælge i køledisken, siger generalsekretær Bo Øksnebjerg.

Han opfordrer svineproducenterne til at købe ansvarligt produceret soja. Det gør danske mælkebønder. Det er dem, der tegner sig for de 20 procent af den importerede soja, som er bæredygtig.

- Mælkebønderne er kommet rigtig langt. Derfor forstår vi ikke, når svinebønderne siger, at det er kompliceret, siger Bo Øksnebjerg.

I Landbrug & Fødevarer er områdedirektør Anders Martin Klöcker overrasket over kritikken, for svineproducenterne er i fuld gang med at finde alternative produkter, der kan erstatte soja, siger han.

- Målet er inden for en kort årrække at producere bæredygtigt protein i Danmark svarende til 30 procent af den danske sojaimport, og der er allerede sat gang i mange nye, store projekter.

- Så vi synes da i al beskedenhed, at vi gør ganske meget, siger Anders Martin Klöcker i en skriftlig kommentar.