Udvikler bag Johnson & Johnson-vaccine får bøde for partistøtte

Medicinalfirmaet Janssen har fået en bøde, fordi Etisk Nævn for Medicinalindustrien (Enli) har vurderet, at firmaet ydede ulovlig partistøtte ved at være medlem af Socialdemokratiets erhvervsnetværk Erhvervsforum Vækst DK.

Det skriver Politiken.

Bøden i sig selv lyder på 50.000 kroner inklusive moms. Dertil kommer et gebyr og moms på gebyret. Det samlede beløb, som virksomheden skal betale, kommer op på i alt 57.500 kroner.

Janssen er en del af den globale koncern Johnson & Johnson og har blandt andet udviklet en af de covid-19-vacciner, som borgere i Danmark kan modtage igennem en frivillig ordning.

Janssen meldte sig ind i Erhvervsforum Vækst DK i 2019. Det kostede virksomheden 15.000 kroner det første år, mens kontingentet steg til 20.000 det følgende år. Overskuddet fra medlemskabet går til Socialdemokratiets valgkamp.

Firmaet meldte sig ud, da Politiken i maj skrev om dets medlemskab. Men det var ikke godt nok for Enli, der i første omgang vurderede, at Janssen havde brudt medicinalindustriens lobbykodeks.

Janssen ankede sagen, men heller ikke Enlis ankenævn var med medicinalvirksomheden, der nu skal betale bøden.

Sekretariatschef i Enli Rikke Bækgaard Thomassen understreger over for Politiken, at lægemiddelindustrien har et absolut forbud mod, at der er økonomi mellem virksomhederne og politikere.

- For man må ikke kunne være i tvivl om, hvad relationen er baseret på, og hvad der bliver truffet beslutning på baggrund af, siger Rikke Bækgaard Thomassen til avisen.

Landechef for Janssen i Danmark Julie Brooker siger til Politiken, at Janssen vil tage afgørelsen til efterretning.

- Vi har været medlem af Erhvervsforum Vækst DK på samme vilkår som alle medlemmer. Formålet var at deltage i en løbende og åben dialog med politikere og beslutningstagere. Dette skete på en række årlige møder med fokus på aktuelle politiske og økonomiske forhold i Danmark, siger hun til avisen.

Vaccinen, som Janssen har udviklet, er den, der som regel bliver kaldt Johnson & Johnson-vaccinen.

Sundhedsstyrelsen tog vaccinen ud af det danske vaccinationsprogram, efter at den blev sat i forbindelse med en række sjældne men alvorlige blodpropper, der i dag kendes under navnet Vitt.

Folketinget vedtog, at der skulle udarbejdes en frivillighedsordning, hvor de borgere, der gerne ville vaccineres med vaccinen, kunne blive det af et privat firma.

Det er i dag firmaet Practio, der står for at vaccinere borgere mod covid-19 med vaccinen. 1,1 procent af dem, der er blevet vaccineret mod covid-19, har fået vaccinen fra Johnson & Johnson.