Udsolgt havn giver grobund for Ny Vesthavn

Etableringen af Ny Vesthavn i Kalundborg begyndte med første spadestik 11. oktober i år. Planerne om Ny Vesthavn var sat i bero under finanskrisen, og Kalundborg Havn mener, at det er det helt rette tidspunkt at igangsætte byggeriet nu, hvor virksomhederne igen oplever vækst.

- Vi har i de seneste 10-15 år turnet hele vores havn fra at være en færgehavn til industrihavn. Vi har lejet arealer ud til produktion, for eksempel NOV Flexi- bles 156.000 kvadratmeter og BASF 50.000 kvadratmeter samt mange flere mindre areallejemål til blandt andet lagre, tanke og pakhuse, fortæller havnedirektør Bent Rasmussen.

Kommunens virksomheder vil med Ny Vesthavn få et grundlag for vækst i form af nye ledige erhvervsarealer og vanddybden på 15 meter, der er enestående på Sjælland. Ny Vesthavn giver også mulighed for, at nye virksomheder kan slå sig ned i Kalundborg, ligesom Ny Vesthavn gør det muligt at tage imod selv de største krydstogtskibe. Ny Vesthavn giver således mange nye muligheder, mener Bent Rasmussen.