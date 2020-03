Udsigt til krisepakke i USA løfter aktiebørserne i Asien

Som følge af den globale coronakrise er der de seneste uger skrællet store værdier af de børsnoterede selskaber som følge af faldende aktiekurser.

Investorerne frygter for virksomhedernes indtjening, på grund af de mange restriktioner regeringer verden over har indført for at begrænse smittespredning.

Der er også bekymring for en global økonomisk nedtur, hvis virusudbruddet ikke bliver dæmpet.

Det er tredje dag i træk, at det japanske aktiemarked stiger markant.

Fremgangen i Asien kommer under påvirkning af en stor stigning tirsdag på børserne i USA. Desuden påvirker det også stemningen positivt i Japan, at OL i Tokyo denne sommer ikke blev aflyst, men er udskudt til næste år.

Dow Jones-indekset på Wall Street sluttede tirsdagen med et plus på 11,4 procent på meldinger fra Kongressen om, at der snart er enighed om en hjælpepakke til den amerikanske økonomi.

Tirsdagens stigning er den største målt i procent på en enkelt dag siden 1933. Men der er stadig langt op til de rekordkurser, der blev sat i USA for bare en måned siden. Det store S&P 500-indeks er stadig 28 procent lavere, end da det satte rekord i februar.

Både G7-landene og den amerikanske centralbank har de seneste dage forsikret, at de er parat til at yde næsten ubegrænset økonomisk hjælp, hvis der bliver behov for det.

USA's centralbank, Federal Reserve, meddelte mandag, at den på alle mulige måder vil understøtte erhvervslivet og økonomien.

Det blev tirsdag fulgt op af finansministrene fra G7-landene, som i en erklæring oplyste, at de vil "gøre, hvad der måtte være nødvendigt", for at afværge et stort økonomisk tilbageslag som følge af virusudbruddet.