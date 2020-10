Udlejere af løbehjul om forbud: En trist dag for København

Det er skuffende og frustrerende, at det i praksis bliver umuligt at udleje elløbehjul i København i fremtiden.

- Det er virkelig trist for københavnerne, at lokalpolitikerne har valgt at gå forbuddets vej. Vi har længe efterspurgt regulering af elløbehjul i København, fordi der ganske rigtigt har været problemer med parkeringen.

- Gennem den seneste tid har vi foretaget en række ændringer for at komme problemerne til livs, og det er ærgerligt, at politikerne ikke har lagt mærke til vores forbedringer og ikke har ønsket at finde en fælles løsning, så løbehjulene kunne blive i byen, lyder det fra alliancen.

Et flertal i Københavns Borgerrepræsentation besluttede torsdag at indføre et forbud mod udlejning af løbehjul. Det gælder udlejningen fra offentlige områder i det meste af indre København og brokvartererne.

Det er for tidligt at sige, hvad den politiske beslutning kommer til at betyde for de tre selskabers fremtidige virke i København, lyder det fra alliancen.

Forud for torsdagens afstemning havde de tre selskaber i sidste uge indført en række tiltag.

De skulle forsøge at dæmme op for en del af den utilfredshed, der har været med løbehjul. Blandt andet er de ofte set ligge og flyde på fortove og cykelstier til irritation for gående og cyklister.

Fra sidste uge blev det gjort umuligt at parkere løbehjul i det område, der bliver kaldt Middelalderbyen - inden for voldene. Samtidig blev der oprettet parkeringszoner i andre dele af byen.

Elløbehjulsalliancen ærgrer sig over, at det alligevel ikke har været muligt at lave et samarbejde med politikerne i København.

Det er der ifølge alliancen i Aarhus, Odense, Glostrup og Aalborg. Her er det muligt at leje løbehjul.