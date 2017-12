Udlændinge dropper at tage arbejde i Danmark

Det er blevet sværere og sværere for danske arbejdsgivere at besætte stillinger, og det skyldes især, at udlændinge i stor grad dropper Danmark.

Tallene viser, at antallet af EU-borgere, der kommer til Danmark for at arbejde, er faldet med 65 procent på blot 15 måneder. Det er især polakkerne, der bliver væk.

Antallet af nytilkomne fra øvrige EU-lande har været støt faldende siden 2. kvartal 2016. Her toppede antallet med næsten 14.500 nytilkomne. I tredje kvartal 2017 er tallet under 5000.

Andelen af EU-borgere i nyskabte job i Danmark udgør i dag 11 procent mod 87 procent i 2013, viser opgørelsen.

- Det er meget, meget bekymrende, at strømmen af europæisk arbejdskraft til Danmark fra Polen og Østeuropa er gået fra en stærk, rivende flod til en lille, stille bæk.

- Hvis kilden fra Østeuropa tørrer ud, kan vi hurtigt komme til at mangle kvalificerede folk, siger DA's direktør, Jacob Holbraad, til finans.dk.

Ifølge mediet skyldes udviklingen, at lønnen og generelle levevilkår er blevet forbedret i Østeuropa.

Det Økonomiske Råd er bekymret, fortæller overvismand Michael Svarrer til finans.dk.

Han mener, at det er et tab for dansk økonomi, hvis mulighederne for et fleksibelt og internationalt arbejdsmarked ikke bliver udnyttet.

- Det vil få konsekvenser for både danske virksomheder og for, hvor meget de offentlige finanser kan udvikle sig, siger han til mediet.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er ligeledes bekymret. Han frygter, at arbejdsmarkedet på længere sigt kan tabe pusten, hvis det ender med, at virksomheder flytter ud af landet.

Han fortæller til finans.dk, at han vil kigge på tiltag, der både kan sikre flere danske og udenlandske hænder.