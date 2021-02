Udfordret cementmarked sender FLS' omsætning på retur i 2020

Den danske ingeniørkoncern FLSmidth måtte se omsætningen falde med knap en femtedel i 2020 til 16,4 milliarder kroner.

Det skyldes særligt et faldt i salget til cementindustrien. Her har corona ramt, ligesom der var færre ordrer i bogen, da året startede. Cementmarkedet er nemlig udfordret af overkapacitet.

- Der er klart positive udsigter på områderne for digitalisering og grøn cement, men faldet i investeringer inden for cement er accelereret af pandemien og ventes ikke at genoprettes på den mellemlange bane, siger topchef Thomas Schulz.

I løbet af året har FLS, der arbejder i mine- og cementindustrien, derfor sænket udgifterne og forbedret det logistiske setup.

Det forventes dog, at der vil være yderligere tilbagegang i 2021. Derfor skal der mere til, lyder det nu fra selskabet.

- For at adressere det udfordrende cementmarked har vi taget yderligere skridt for at øge outsourcing, simplificere cementforretningen og justere omkostningsstrukturen, lyder det fra Thomas Schulz.

Præcis hvad det dækker over, uddyber topchefen ikke.

På bundlinjen kom FLS ud af året med et overskud på 205 millioner kroner. Det er cirka en fjerdedel af resultatet i 2019.

Mens cementforretningen belaster 2021 for FLSmidth, er udsigterne omvendt anderledes for mineindustrien.

Her ventes både omsætning og driftsresultatet at vokse i anden halvdel af året, når coronarestriktionerne ventes at blive begrænset.

Alt i alt kan omsætningen dog godt blive fastholdt i indeværende år. Her venter FLS en omsætning mellem 15,5 og 17 milliarder kroner.

FLSmidth beskæftiger godt 10.600 ansatte i flere end 60 lande. Selskabet er på børsen i Danmark og en del af det ledende aktieindeks, C25.

Trods det udfordrende år kan investorerne dog se frem til at få udbetalt et udbytte på to kroner per aktie i selskabet. Det er dog mindre end i 2019, hvor der blev udbetalt otte kroner per aktie.