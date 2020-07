Udfald på finansmarkederne trykker Topdanmarks overskud

Fald på de finansielle markeder under coronakrisen har bidraget til et mindre overskud hos Topdanmark i årets første seks måneder.

Det viser halvårsregnskabet fra selskabet, der ud over forsikringer også tilbyder pensionsløsninger.

Samlet har Topdanmark i perioden tjent 196 millioner kroner. Det er markant lavere end de 831 millioner kroner, som blev tjent i første halvdel af sidste år.

Ifølge Topdanmark har investeringsresultatet været negativt påvirket med 485 millioner kroner i første halvår som følge af coronakrisen.

Investeringsresultatet er det beløb, som Topdanmark tjener på sine aktier og obligationer.

- Covid-19 sætter fortsat sit tydelige præg på samfundet, herunder også i Topdanmark, siger Peter Hermann, administrerende direktør i Topdanmark, i en skriftlig kommentar til regnskabet.

Mens indtjeningen har været faldende, så kan Topdanmark til gengæld glæde sig over stigende indtægter.

Præmieindtægterne, der er de penge, kunderne betaler for deres forsikringer, er i første halvår endt på 10,8 milliarder kroner.

Det er mere end de 9,7 milliarder kroner, som præmieindtægterne endte på i samme periode sidste år.

Samtidig med de stigende indtægter har Topdanmark også kunnet glæde sig over en tilgang af erhvervs- og landbrugskunder såvel som privatkunder.

Blandt andet har et nyt samarbejde med Nordea resulteret i 55.000 henviste privatkunder i første halvår.

Derved har samarbejdet allerede oversteget målet for hele året.

- Også lignende samarbejdsaftaler med blandt andet Sydbank og Coop har bidraget positivt i første halvår, siger Peter Hermann.

Den positive udvikling inden for kunder og indtægter kan være årsag til, at Topdanmark er blevet mere optimistisk i forhold til årets samlede overskud.

Fra at selskabet tidligere har ventet et overskud på 450-650 millioner kroner, er der nu forventning om et overskud på 550-750 millioner kroner.