Udenlandske ambulancekontrakter øger Falcks driftsoverskud

Nye kontrakter på ambulancekørsel i USA og Storbritannien har sidste år været med til at give vækst hos Falck.

Det fremgår af seneste årsregnskab fra virksomheden, der blandt andet tjener penge på ambulancekørsel og sygetransport.

Mens de nye ambulancekontrakter har bidraget positivt til omsætningen, så har de også lagt et pres på indtjeningen på grund af opstartsomkostninger.

- Vi er stolte over at servicere endnu 1,6 millioner amerikanere i Alameda County i Californien med udrykningstjeneste af højeste kvalitet.

- Et halvt år inde i kontraktperioden overholder vi niveauet for den aftalte responstid, og indtjeningen forbedres måned for måned, siger Falcks administrerende direktør, Jakob Riis.

Samlet for det forgangne år har Falck haft en driftsindtjening på 729 millioner kroner før særlige poster. Det er cirka det tredobbelte i forhold til året før.

Medregnes en stor nedskrivning på 450 millioner kroner, der blandt andet relaterer sig til udløbet af store kontrakter i Danmark og Norge, har Falck faktisk tabt 546 millioner kroner i 2019. Det er på niveau med året før.

Den markant større driftsindtjening hænger blandt andet sammen med et effektiviseringsprogram, som har haft et mål om at forbedre lønsomheden i Falck.

Programmet er afsluttet med udgangen af 2019.

Med henvisning til blandt andet driftsoverskuddet på 729 millioner kroner mener Jacob Riis, at der er tale om en succesfuld afslutning på programmet.

- Vi vil fortsætte vores stræben efter effektivitet. Men kunder og medarbejdere vil nu komme øverst på dagsordenen.

- Vi vil fokusere på at styrke vores markedslederskab ved at vinde nye kontrakter, være et godt sted at arbejde og forbedre den måde, vi arbejder på.

- Vi stabiliserer vores forretning og positionerer Falck til fremtidig vækst, siger Falck-direktøren.

I 2020 venter Falck en yderligere forbedring af indtjeningen.

Dog er der en mulighed for, at omsætningen kommer til at ende lavere. Det skyldes, at det er svært at spå om de kontrakter, som selskabet byder ind på.

- Vi lå til at skulle forhandle en meget stor ambulancekontrakt på plads i San Diego. Men den er blevet udskudt og går nu i en ny udbudsrunde.

- Det er blot et eksempel på, at når vi laver vores fremskrivninger, så vil det have stor indflydelse på omsætningen, om man har sådan en kontrakt med, eller om den ligger i den følgende periode, forklarer Jacob Riis.

Ejerskabet af Falck ligger hovedsageligt hos Lundbeckfonden, der ejer godt 60 procent af aktierne.

Næststørste aktionær er selskabet Kirkbi, der er ejet af familien bag Lego.