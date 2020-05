Udbud af sommerhuse falder til rekordlavt niveau

Dermed rammer det samlede udbud et så lavt niveau, at det ikke er set lavere på noget andet tidspunkt siden 2010, hvor Boligsiden begyndte at registrere udbuddet.

Der er to væsentlige årsager til det massive fald, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

- Vi kan se lige nu, at salget af sommerhuse er rekordhøjt. Det har det været i starten af 2020, og det er fortsat under coronakrisen, siger hun.

- Samtidig kan vi se, at der ikke bliver sat særlig mange sommerhuse til salg. Da Danmark blev lukket ned midt i marts, blev mange lidt forskrækkede over, hvilke konsekvenser det ville få. Og mange har derfor udskudt at sætte sommerhuse til salg.

Udbuddet af sommerhuse har været lavt hele året, og for bare tre måneder siden faldt udbuddet af sommerhuse for første gang i år til et historisk lavt niveau.

I begyndelsen af maj er udbuddet af sommerhuse faldet yderligere - og med under 8300 sommerhuse til salg, er der dermed sat en ny rekord.

Ifølge Birgit Daetz kan der være flere årsager til, at der er stor interesse for at købe sommerhuse i Danmark netop nu.

- Generelt ser det ud til, at folk har fået nyt blod på tanden i forhold til at holde sommerferie og weekender i deres eget lille fristed i Danmark frem for at skulle udenlands, siger hun.

Hun peger blandt andet på hensynet til mere miljøvenlig ferie, som en af årsagerne. Og dertil kommer coronakrisens usikkerhed omkring udlandsrejser.

Det er ikke kun udbuddet af sommerhuse, der er på et usædvanligt lavt niveau lige nu.

Det samme gælder for både udbuddet af rækkehuse og villaer samt ejerlejligheder, viser Boligsidens udbudstal.

Men der er fremgang i sigte på lejlighedsmarkedet, der var det marked, som gik mest i stå, da landet blev lukket ned i midten af marts.

Her er både sælgerne og køberne så småt på vej tilbage. Udbuddet er steget 2,5 procent i forhold til starten af april - men det er dog fortsat 15 procent lavere end i starten af maj sidste år.