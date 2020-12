Udbetalte feriepenge giver næsthøjeste detailsalg nogensinde

Salget i detailhandlen var i november på det næsthøjeste niveau nogensinde. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Der var især et godt salg af møbler og elektronik i november, som indeholdt den store handelsdag black friday.

Salget kunne dog ikke helt måle sig med oktober, hvor de danske butikker nød godt af, at de indefrosne feriepenge blev udbetalt.

Sammenlignet med oktober er detailsalget faldet 3,1 procent, men det er 6,2 procent højere end i november sidste år.

Selv om udbetalingen af feriepenge særligt træk op i oktober, er de også årsagen til det høje salg i november.

Det vurderer Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i Arbejdernes Landsbank.

- Den helt store årsag til, at det høje niveau for detailsalget fortsætter i november, er naturligvis de udbetalte feriepenge, som gav detailsalget et endnu større boost i oktober, siger han i en skriftlig kommentar.

Derudover fremhæver han black friday, der i år har været spredt over en uge. Det var, for at butikkerne undgik kø og dermed smitterisiko.

- Black friday betyder formentlig endnu mere, end tallene indikerer, da detailsalget ikke tager højde for handel på udenlandske hjemmesider, siger Brian Friis Helmer.

Generelt set er forbrugerne blevet mere positive på det seneste.

Forbrugertilliden, der er lavet ud fra en undersøgelse blandt 1000 danskere, er steget i december.

Den lyder på minus 3,8. Det er en stigning fra minus 7,6 i november, men den ligger stadig væsentligt under tiden inden coronaudbruddet.

Svarene skal dog læses med det forbehold - at de primært er indsamlet, før den seneste store nedlukning blev meldt ud i sidste uge.

Den seneste måneds fremgang skyldes ifølge forbrugerøkonom Louise Aggerstrøm Hansen fra Danske Bank, at man aner afslutningen på coronaudbruddet, fordi vaccinerne er på trapperne.

- Udsigten til en vaccine har i vid udstrækning været nok til at opveje for den negative effekt, som de nye restriktioner har haft, siger hun i en kommentar.