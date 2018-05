Uber erkender fejl og vil vende tilbage til Danmark

Det siger selskabets officielle talsperson i Norden, Kristian Agerbo, til Berlingske, godt et år efter at Uber trak sig ud af Danmark.

- Vi arbejder på at komme tilbage til Danmark. Men når det sker, skal det ske på den rigtige måde. Det bliver en anden model denne gang, siger Kristian Agerbo til Berlingske.

Uber lancerede sin første tjeneste i San Francisco i USA i 2010.

I 2014 gjorde selskabet sin entre på det danske marked. Da det toppede, var der næsten 2000 Uber-chauffører i København.

På trods af succesen var der dog også stor utilfredshed i flere dele af det danske samfund. Politianmeldelser, protester og retssager blev rettet mod Uber, der i foråret 2017 trak sig helt ud af Danmark.

- Vi er et selskab, der gerne vil tilbyde teknologi og være til gavn for mange mennesker, siger Kristian Agerbo til Berlingske.

- Men der var et enøjet fokus på teknologiens fordele for forbrugeren og for chaufføren uden at skele nok til det omkringliggende samfund og den politiske stemning. Det var en forkert måde at gøre det på, lyder det.

I løbet af efteråret 2016 blev Uber-chauffører i både Københavns Byret og Østre Landsret idømt bøder for ulovlig taxakørsel.

Ifølge Kristian Agerbo arbejder Uber på at indgå samarbejder med den danske taxabranche og har løbende dialog med myndighederne.

Uber har på blot otte år vokset sig til en gigant med 18.000 fuldtidsansatte, 75 millioner tilmeldte brugere, tre millioner chauffører og biler i 75 lande i langt over 600 byer.

Kristian Agerbo vil ikke at sætte dato på Ubers ønskede comeback.